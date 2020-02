Intenta asesinar a Trump con un cuchillo en la Casa Blanca

Un hombre de 25 años fue arrestado afuera de la Casa Blanca con un cuchillo on el que intentaba asesinar al presidente Donald Trump.

Roger Hedgpeth le dijo a un agente del Servicio Secreto que estaba allí para matar a Trump.

La policía le confiscó un cuchillo de 3 1/2 pulgadas y fue llevado a un hospital local para una evaluación de salud mental.

Un hombre de 25 años intentó asesinar a Trump el sábado por la tarde con un cuchillo de más de 3 pulgadas, según el Daily Mail.

Roger Hedgpeth, de 25 años, fue arrestado el sábado por la tarde acusado de amenazar con herir al presidente Trump, dijo el Departamento de Policía Metropolitana.

Hedgpeth se acercó a un oficial del Servicio Secreto que patrullaba frente a la Casa Blanca y le dijo que estaba allí para ‘asesinar’ a Trump.

“Tengo un cuchillo para hacerlo”, dijo Hedgpeth, según un informe policial… y era verdad, la policía le requisó un cuchillo de 3 1/2 pulgadas.

Hedgpeth, de Brandon, Florida, llevaba el cuchillo enfundado en una vaina en su cadera zquierda, pero también también tenía una funda de pistola vacía en la cadera derecha, dijeron las autoridades.

Las autoridades describieron a Hedgpeth en el informe como una ‘persona desaparecida peligrosa” y con su salud mental alterada.

No está claro cuánto tiempo estuvo desaparecido Hedgpeth o cómo logró llegar a Washington, DC.

Hedgpeth fue detenido y llevado a un hospital para una evaluación de salud mental, dijo la policía. Los oficiales también confiscaron su vehículo.

Las autoridades llamaron a un número de teléfono que figura para Hedgpeth en los registros públicos, pero nadie respondió, por lo menos durante ayer domingo. Hasta el momento no se sabe dónde vive el supuesto asesino frustrado no si tiene un abogado.

De acuerdo con el calendario del presidente, Trump no tenía ninguna actividad fuera de la Casa Blanca el sábado por la tarde y se cree que estaba allí en el momento del incidente.

Incidentes como este, que ya ocurrieron en el pasado llevaron a los funcionarios de la Casa Blanca a actualizar la cerca que rodea la mansión presidencial de la versión de seis pies a una que tendrá 13 pies de altura con tecnología ‘anti-escalada’.

En 2017 un hombre de California escaló la cerca perimetral y llegó al exterior de la Casa Blanca con una maza. Trump estaba en la Casa Blanca en ese momento.

En septiembre de 2018, un individuo fue detenido después de conseguir trepar la barrera de seguridad fuera de la Casa Blanca.

Y en noviembre de 2019, una persona fue detenida después de que supuestamente intentara conducir un vehículo no autorizado a través de un punto de control de seguridad de la Casa Blanca.

Parece que el presidente Trump no sólamente tiene que enfrentar enemigos políticos, o asuntos de política internacional conflictivos, también le llegan las amenazas a la puerta “de casa”.

