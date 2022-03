Reportan intenso sismo de magnitud 4.7 en Estados Unidos

Según los reportes oficiales, el movimiento telúrico ocurrió este miércoles justo antes de las 11 de la mañana (hora local) y fue lo suficientemente intenso para que lo pudieran sentir no solo en Anchorage, sino también en las áreas Southcentral y Southwest del estado.

Otro sismo en Alaska

“Estamos trabajando para revisar ese evento que se sintió en Southcentral. Próximamente tendremos información actualizada”, indicó el Centro de Terremotos de Alaska luego de recibir los reportes sobre el intensos sismo que se sintió en el estado más al noreste del país.

La buena noticia es que por lo menos por los momentos, las autoridades no han recibido reportes de personas heridas a causa de este sismo de magnitud 4.7, ni tampoco de daños materiales importantes que lamentar, detalló el diario The Sun. No han determinado si generará réplicas.