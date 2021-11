Resurge video en donde integrante de Grupo Firme revelaba todo

¿Le pintaba los labios a Eduin Caz?

La pedida de matrimonio en pleno concierto ¿Ya lo había dicho antes? Después de que se diera a conocer la pedida de matrimonio en pleno concierto, resurge video de integrante de Grupo Firme revelando sus preferencias sexuales y confiesa que incluso le pintaba los labios al cantante Eduin Caz para que “nadie sospechara”. Las campanas de boda comenzaron a sonar nuevamente para Grupo Firme y esta vez de la mano del hermano del vocalista principal Johnny Cázares, y es que en pleno concierto su pareja le propuso al integrante unir sus vidas en matrimonio, provocando que todos los fanáticos de la banda quedaran estupefactos con la noticia. LA PROPUESTA DE MATRIMONIO EN PLENO CONCIERTO Fue este 20 de noviembre cuando a través de redes sociales se difundía un video en donde Jonathan Bencomo le propuso matrimonio al integrante de Grupo Firme, el hermano de Eduin Caz, Johnny. La propuesta se llevó a cabo en el Madison Square Garden donde se realizó la presentación de la agrupación. En el video, se logra observar como Jonathan se sube al escenario mientras al fondo se observa las fotos de la pareja; el joven, quien iba vestido con una camisa con cuello de tortuga en tonos obscuros y unos pantalones grises, agarró el micrófono y se giró en dirección hacia Jhonny Cázares quien observaba la interrupción sorprendido.

SELLAN SU AMOR CON UN “SÍ” Posteriormente a esto, Jonathan comienza diciendo “Sin embargo esta noche, el miedo, los nervios, no son tan fuertes como el amor que siento por ti.”. Todos parecían atentos al movimiento del novio de Jhonny quien se encontraba incrédulo al ver al joven darle el micrófono a su hermano y proceder a mostrarle un objeto valioso, ante esto, el hermano de Eduin no dudó ni un momento y dijo que sí, sellando de esa manera su propuesta. A casi un día de esta propuesta, resurgió un video en donde el integrante de Grupo Firme, Johnny Cazares hablaba sobre sus preferencias sexuales, en donde incluso el mismo vocalista de la banda, Eduin señaló que incluso había ciertos aspectos que le hacían saber a su familia sobre sus gustos.

¿YA SE SABÍA QUE ERA GAY? RESURGE VIDEO EN DONDE INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELABA SUS PREFERENCIAS SEXUALES A través de un video publicado el pasado diciembre de 2020 en su cuenta de YouTube, se logra observar cómo Johnny Cazares ya había hablado sobre sus preferencias sexuales de manera pública, por lo que la propuesta de su novio no fue de gran sorpresa y fue bien recibido por los fanáticos y sus compañeros. Al inicio del clip, en el que también se encuentra Eduin Caz, el vocalista habló sobre el videoclip “Enloquéceme”, un cover de OV7, el cual contaba la historia de una pareja homosexual, en donde un joven se enamoraba de uno de sus compañeros de clases, el cual era interpretado por Johnny.

“TÚ PEDÍAS UNA PIÑATA DE PAYASITO PARA PINTARTE”, DICE EDUIN AL REVELAR LAS PREFERENCIAS SEXUALES DE INTEGRANTE DE GRUPO FIRME Este video, a palabras de Eduin, generó un sinfín de preguntas en torno a la sexualidad de su hermano Johnny, también integrante de Grupo Firme: “Con este video que acabamos de sacar, muchos se preguntaron qué onda con tus preferencias sexuales, pero yo no podía decir nada”, comentó el vocalista principal de la banda. Tras esto, el cantante de 27 años señaló que desde muy pequeño, se le podía notar un poco los gustos que tenía su hermano Johnny, por lo que su familia ya intuía lo que pasaba: “Lo que sí les puedo platicar es que cuando éramos chiquitos yo pedía una piñata de Goku y tu pedías una piñata de payasito para maquillarte”.

¿LE PINTÓ LOS LABIOS A EDUIN CAZ? Posteriormente a este, Eduin Caz señaló que su hermano incluso le pintaba la boca con los labiales de su madre para que su familia no lo regañara, provocando que Johnny rompiera en carcajada por las anécdotas que su hermano estaba comenzando a soltar en el video en donde revelaba sus preferencias sexuales: “No se me olvida la vez que hasta me achacaste a mi también y me maquillaste con el maquillaje de mi mamá, él me pintó los labios para que no lo regañaran a él, agarraba los pintalabios de mi mamá” señaló el vocalista de 27 años e integrante de la banda Grupo Firme.

“NO VI LA NECESIDAD DE ANUNCIARLO” INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELA SUS PREFERENCIAS SEXUALES Tras esto, Eduin Caz señaló que él amaba a su hermano, y que no importaba sus preferencias sexuales, ya que para el cantante, Johnny siempre será su hermano: “Tú sabes que yo te quiero, y te amo toda la vida, pero yo quiero que tu des esa respuesta a nuestro público y reveles tus gustos, si eres gay o bisexual”. Ante esto, Johnny, integrante de Grupo Firme señaló que ya todos lo sabían, por lo que no sentía que era necesario decirlo: “Como yo toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, lo sabe tanto mi familia, lo sabe, nuestros compañeros, todos y ahora todo el mundo y lo vi natural, no le vi la necesidad de anunciarlo”.

“NO ES ACTUADO, SOY GAY” Sin embargo, el integrante de Grupo Firme señaló que tras este video las dudas se dispararon potencialmente, en donde sus fanáticos se preguntaban respecto a sus preferencias sexuales: “Yo sé que hay mucha gente que lo pregunta y ahora que salió ese video salió más fuerte”. “Y no señores, no es actuado, en efecto soy gay”, confesó con una gran sonrisa en su rostro, y posteriormente Johnny sostuvo: “Y les digo, tal vez para nosotros es algo super natural, para nosotros como para la familia, a mis amigos y a quien me pregunte con total confianza se la voy a responder que sí y que es algo de lo que no me avergüenzo”.

“TE VAMOS A QUERER SIEMPRE” EDUIN CAZ EN EL VIDEO DONDE INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELA SUS PREFERENCIAS SEXUALES Para finalizar con este video, Eduin Caz, vocalista e integrante de Grupo Firme le aseguró a su hermano, Johnny, que él siempre lo va a amar sin importar que, y su manera de comportarse con él no va a cambiar jamás, ya que esa ha sido de toda la vida: “Ya tenemos toda la vida con tu forma de ser, nosotros nos acostumbramos a saludarnos de beso, entonces eres mi hermano, siempre te hemos querido igual, no porque seas gay no te vamos a querer, y pues queríamos que le dijeras eso a la gente y no se hicieran sus ideas, porque aquí te queremos como eres”, finalizó Eduin Caz en el video en el que su hermano revelaba sus preferencias sexuales de manera pública. PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO AQUÍ

¿SE VA A ALEJAR DE LOS ESCENARIOS? Después de que se diera a conocer la pedida de mano de su hermano Johnny, Eduin Caz, integrante de Grupo Firme señaló a través de redes sociales que se alejara de los escenarios por unos meses, todo esto para arreglar ciertos problemas personales que el cantante ha tenido. Mediante redes sociales, y después de ganar su Grammy Latino a Mejor Álbum de música de banda, el pasado 18 de noviembre, el cantante de 27 años señaló una lamentable noticia, la cual daba a plena cúspide de su carrera, y que sin duda dejó a todos sus fieles fanáticos atónitos con la noticia.

“ESPERO REGRESAR EL 2022 CON MÁS FUERZA” A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante mexicano de 27 años publicó una serie de fotografías en donde aparecía con un traje completamente rojo, mientras que sostenía su preciado premio, mientras le repartía un beso tras otro, para finalizar con una fotografía de la banda completamente. Al pie de esta publicación, el cantante finalizó su publicación con lo siguiente: ““Los amo familia (Fans) casi casi me despido de ustedes por unos meses por qué me retiro a descansar solo falta terminar la gira 2021 y me pondré ausente ya que tengo que estabilizar mis emociones y regresar con más ganas en el 2022” comentó el vocalista de Grupo Firme al anunciar su pausa de los escenarios. ALGUNAS FOTOS VIENE DE ESTE VIDEO