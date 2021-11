Integrante de Grupo Firme aparece cargando a una bebé

¿Es hija del vocalista de Grupo Firme?

¿Johnny ha pensado en formar una familia ahora que se case? ¿Es su hija? Johnny Cazares, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin Caz, sorprendió en redes sociales al aparecer con una bebé cargada en brazos, afirmando que “se había encontrado al amor de su vida” y es que ¿será que la pequeña es hija del vocalista? Actualmente, Johnny Cazares, vocalista de la banda de música regional Grupo Firme se ha convertido en el centro de atención de miles de usuarios en redes sociales, y es que desde que su novio le pidió matrimonio a la mitad de su concierto hace un par de días, el integrante no ha dejado de dar de que hablar. LA PROPUESTA DE MATRIMONIO Como ya bien sabemos, fue el pasado 20 de noviembre cuando Jonathan Bencomo, novio de Johnny Cazares, hermano de Eduin ‘irrumpió’ a la mitad de uno de los conciertos de Grupo Firme en el Madison Square Garden para pedirle matrimonio al vocalista. “Sin embargo esta noche, el miedo, los nervios, no son tan fuertes como el amor que siento por ti.”, se escucha decir al joven a través del micrófono que le ofrecieron. Todos parecían atentos a los movimientos del novio de Jhonny quien se encontraba incrédulo al ver al joven darle el micrófono a su hermano y proceder a mostrarle un objeto valioso”, tras esto cerraron la propuesta con un dulce beso y un sí de respuesta.

TRAS SU PROPUESTA, JOHNNY CAZ, INTEGRANTE DE GRUPO FIRME, APARECE CARGANDO A UNA BEBÉ ¿ES SU HIJA? A pesar de que Johnny Caz, integrante y vocalista de Grupo Firme probablemente ya tiene a Jonathan Bencomo como el “amor de su vida”, hubo una ocasión mucho antes en la que el hermano de Eduin señalaba a otra persona con ese título, el cual incluso muchos llegaron a sorprenderse. Y es que, el pasado 25 de agosto del 2020 y mucho antes de su propuesta de matrimonio con Jonathan, Johnny apareció con una pequeña en sus brazos, la cual muchos se sorprendieron al creer que se trataba de su hija, sin embargo esto estaba muy alejado de la realidad.

INTEGRANTE DE GRUPO FIRME APARECE CARGANDO ¿A SU HIJA? Mediante su cuenta oficial de Instagram, el hermano de Eduin publicó una serie de fotografías, en donde aparecía con un atuendo completamente rosa, desde su gorra, hasta sus shorts rosas, mientras que se podían ver algunos globos en tonos rosados y morados. En la imagen, el ya comprometido cantante aparecía con una gran sonrisa sosteniendo a una pequeña que parecía estar dormida plácidamente en sus brazos, con un mameluco en colores blanco y manchitas de otros tantos colores, haciendo una imagen sumamente hermosa, a tal grado de creer que se traba ¿de su hija?

INTEGRANTE DE GRUPO FIRME COMENTA QUE ‘SU HIJA’ ES EL AMOR DE SU VIDA Al pie de esta imagen, Johnny Caz, integrante de Grupo Firme señaló a la pequeña como “el amor de su vida” incluso cuando él ya estaba con su novio Jonathan Bencomo, ¿será que Jonathan se habrá puesto celoso?: “Se que ya la han de conocer, pero he conocido al nuevo amor de mi vida”. Pero ¿Quién será esta pequeña? ¿Será acaso su hija?, ante esto, el hermano de Eduin señaló: “Les presento a mi futura ahijada (Si va a tener dos padrinos o más porque todos la aman) Geraldin, la princesa más hermosa de mi vida”, finalizó en su publicación.

¿DE QUIEN ES ‘LA HIJA’ QUE ESTÁ CARGANDO JOHNNY CAZ? Ante esta enternecedora fotografía muchos usuarios no dudaron en dejar unas bellas palabras para el hermano del vocalista principal de Grupo Firme, en donde destacaron que se veían muy bonitos los dos, ¿será que creyeron que se trataba de su hija?: “Que hermosa ella, es toda una princesa”. Un seguidor le puso sin miedo: “Ya anímate, pero conmigoooo jajajajaja, saludos desde Monterey”. Cabe destacar que la pequeña que sostenía Johnny no era su hija, sino más bien la hija de su hermano Eduin, la cual había nacido, como bien se mencionó en agosto del año pasado, llenando de vida los corazones de la familia de los integrantes de Grupo Firme. ¿Será que algún día Johnny se decida por tener un hijo con su prometido?

RESURGE VIDEO DE INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELANDO SUS PREFERENCIAS SEXUALES En ese mismo en que Johnny Caz aparecía con una pequeña, la cual era la hija de su hermano, el también vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se publicó un video en el mes de diciembre en donde aparecía el integrante hablando sobre sus preferencias sexuales de manera pública, por lo que la propuesta de su novio no fue de gran sorpresa y fue bien recibido por los fanáticos y sus compañeros. Al inicio del clip, en el que también se encuentra Eduin Caz, el vocalista habló sobre el videoclip “Enloquéceme”, un cover de OV7, el cual contaba la historia de una pareja homosexual, en donde un joven se enamoraba de uno de sus compañeros de clases, el cual era interpretado por Johnny.

“TÚ PEDÍAS UNA PIÑATA DE PAYASITO PARA PINTARTE” Este video, a palabras de Eduin, generó un sinfín de preguntas en torno a la sexualidad de su hermano Johnny, también integrante de Grupo Firme: “Con este video que acabamos de sacar, muchos se preguntaron qué onda con tus preferencias sexuales, pero yo no podía decir nada”, comentó el vocalista principal de la banda. Tras esto, el cantante de 27 años señaló que desde muy pequeño, se le podía notar un poco los gustos que tenía su hermano Johnny, por lo que su familia ya intuía lo que pasaba: “Lo que sí les puedo platicar es que cuando éramos chiquitos yo pedía una piñata de Goku y tu pedías una piñata de payasito para maquillarte”.

¿LE PINTÓ LOS LABIOS A EDUIN CAZ? Posteriormente a este, Eduin Caz señaló que su hermano incluso le pintaba la boca con los labiales de su madre para que su familia no lo regañara, provocando que Johnny rompiera en carcajada por las anécdotas que su hermano estaba comenzando a soltar en el video en donde revelaba sus preferencias sexuales: “No se me olvida la vez que hasta me achacaste a mi también y me maquillaste con el maquillaje de mi mamá, él me pintó los labios para que no lo regañaran a él, agarraba los pintalabios de mi mamá” señaló el vocalista de 27 años e integrante de la banda Grupo Firme.

“NO VI LA NECESIDAD DE ANUNCIARLO” Tras esto, Eduin Caz señaló que él amaba a su hermano, y que no importaba sus preferencias sexuales, ya que para el cantante, Johnny siempre será su hermano: “Tú sabes que yo te quiero, y te amo toda la vida, pero yo quiero que tu des esa respuesta a nuestro público y reveles tus gustos, si eres gay o bisexual”. Ante esto, Johnny, integrante de Grupo Firme señaló que ya todos lo sabían, por lo que no sentía que era necesario decirlo: “Como yo toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, lo sabe tanto mi familia, lo sabe, nuestros compañeros, todos y ahora todo el mundo y lo vi natural, no le vi la necesidad de anunciarlo”.

“NO ES ACTUADO, SOY GAY” Sin embargo, el integrante de Grupo Firme señaló que tras este video las dudas se dispararon potencialmente, en donde sus fanáticos se preguntaban respecto a sus preferencias sexuales: “Yo sé que hay mucha gente que lo pregunta y ahora que salió ese video salió más fuerte”. “Y no señores, no es actuado, en efecto soy gay”, confesó con una gran sonrisa en su rostro, y posteriormente Johnny sostuvo: “Y les digo, tal vez para nosotros es algo super natural, para nosotros como para la familia, a mis amigos y a quien me pregunte con total confianza se la voy a responder que sí y que es algo de lo que no me avergüenzo”, señaló en ese entonces. Algunas imagenes pertenecen a este video