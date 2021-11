La historia de amor entre el integrante de Grupo Firme y su pareja

Se comprometieron a la mitad del concierto

Ya había hablado de su orientación sexual ¿Cómo inició esta historia de amor? Tras pedirle matrimonio a la mitad de uno de sus conciertos llevado a cabo en el Madison Square Garden, resurge en redes sociales la hermosa historia de amor entre Johnny Caz, integrante de Grupo Firme y hermano de Eduin, con su novio y ya prometido Jonathan Bancomo. Vaya sorpresa que se llevaron los fanáticos e incluso el mismo Johnny Caz cuando a la mitad de su presentación con el grupo Firme su novio, Jonathan Bencomo se subió al escenario para proponerle matrimonio, dejando al hermano de Eduin Caz completamente sorprendido por la propuesta. LA PROPUESTA DE MATRIMONIO Todo comenzó cuando el Grupo Firme se estaba presentando en uno de los escenarios más emblemáticos de la música, el Madison Square Garden, mientras esto sucedía, Jonathan se subió al escenario y tomó el micrófono, y con gran emoción le propuso matrimonio a Johnny. Y es que durante una de las canciones más románticas que tiene el grupo, Jonathan le propuso pasar toda una vida con el al hermano de Eduin: “Sin embargo esta noche, el miedo, los nervios, no son tan fuertes como el amor que siento por ti”, se escuchó decir de parte del joven mientras mostraba el objeto valioso a Johnny.

LA HISTORIA DE AMOR ENTRE EL INTEGRANTE DE GRUPO FIRME Y SU NOVIO Tras esto, el integrante del Grupo Firme, con el rostro sorprendido y tapándose las manos con sus manos, le dio el “sí”, sellando de esta manera su amor eterno, del cual juran prometérselo en frente del altar, provocando una atmosfera completamente romántica para esta propuesta. A raíz de esto, mucho se comenzó a preguntar entre la fanaticada, quién era aquel chico, prometido ya de Johnny, así como su historia de amor y desde cuando se conocieron, ya que para muchos, no era un secreto las preferencias de Johnny Caz, ya que en el año 2020 el anunció oficialmente que era gay.

SU HISTORIA DE AMOR COMENZÓ DESDE EL AÑO 2019 Ante estas incógnitas, el portal Infobae, revela que la historia de amor inició desde hace ya varios años, sin embargo, no fue hasta el 2020, como bien se mencionó que Johnny Caz, integrante de Grupo Firme habló de sus preferencias sexuales, algo que no le daba vergüenza admitir. El sitio de noticias argumenta que la pareja ya tenía algún tiempo de relación, sin embargo, no fue hasta el año 2019 cuando se les vio de manera publica por primera vez, pero en esa ocasión el también vocalista llamó a su novio como “un hermano” a través de redes sociales.

LA HISTORIA DE AMOR SE INTENSIFICÓ CUANDO EL INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELÓ QUE ERA GAY Pero, con el pasar del tiempo y después de que Johnny Caz, hermano de Eduin revelara de manera publica que era gay, su amor comenzó a tomar gran presencia en redes sociales, en donde a través de sus cuentas en Instagram se le vía disfrutando a la pareja de las celebraciones más importantes del año. Un claro ejemplo fue en la celebración de Halloween, cuando la pareja se disfrazó de dos de los archienemigos de Batman, Johnny fue el personaje de “Dos Caras”, mientras que su ahora prometido Jonathan Bencomo del temible “Joker”, uno de los enemigos más poderosos e icónicos de DC.

EN SU HISTORIA DE AMOR, ÉL SIEMPRE SE HA SENTIDO ORGULLOSO DE LO QUE ES Infobae revela que el ya prometido del integrante de Grupo Firme, Jonathan Bencome se desempeña como bailarín, lo cual se puede ver a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde la pareja de Johnny cuenta con más de 89 mil seguidores y más de 200 publicaciones. Cabe destacar que Johnny, hermano de Eduin Caz nunca ha temido mostrarse tal y como es, ya que durante el es del Orgullo Gay, el vocalista del grupo compartió una fotografía en donde aparecía con la bandera de la comunidad LGBT+, señalando que se encontraba orgulloso de quien era.

RESURGE VIDEO DE INTEGRANTE DE GRUPO FIRME REVELANDO SUS PREFERENCIAS Antes de que se revelara la historia de amor entre Johnny y Jonathan cuando se dio a conocer a través de un video publicado el pasado diciembre de 2020 en su cuenta de YouTube, en dondese logra observar cómo Johnny Cazares ya había hablado sobre sus preferencias sexuales de manera pública, por lo que la propuesta de su novio no fue de gran sorpresa y fue bien recibido por los fanáticos y sus compañeros. Al inicio del clip, en el que también se encuentra Eduin Caz, el vocalista habló sobre el videoclip “Enloquéceme”, un cover de OV7, el cual contaba la historia de una pareja homosexual, en donde un joven se enamoraba de uno de sus compañeros de clases, el cual era interpretado por Johnny.

“TÚ PEDÍAS UNA PIÑATA DE PAYASITO PARA PINTARTE” Este video, a palabras de Eduin, generó un sinfín de preguntas en torno a la sexualidad de su hermano Johnny, también integrante de Grupo Firme: “Con este video que acabamos de sacar, muchos se preguntaron qué onda con tus preferencias sexuales, pero yo no podía decir nada”, comentó el vocalista principal de la banda. Tras esto, el cantante de 27 años señaló que desde muy pequeño, se le podía notar un poco los gustos que tenía su hermano Johnny, por lo que su familia ya intuía lo que pasaba: “Lo que sí les puedo platicar es que cuando éramos chiquitos yo pedía una piñata de Goku y tu pedías una piñata de payasito para maquillarte”.

¿LE PINTÓ LOS LABIOS A EDUIN CAZ? Posteriormente a este, Eduin Caz señaló que su hermano incluso le pintaba la boca con los labiales de su madre para que su familia no lo regañara, provocando que Johnny rompiera en carcajada por las anécdotas que su hermano estaba comenzando a soltar en el video en donde revelaba sus preferencias sexuales: “No se me olvida la vez que hasta me achacaste a mi también y me maquillaste con el maquillaje de mi mamá, él me pintó los labios para que no lo regañaran a él, agarraba los pintalabios de mi mamá” señaló el vocalista de 27 años e integrante de la banda Grupo Firme.

“NO VI LA NECESIDAD DE ANUNCIARLO” Tras esto, Eduin Caz señaló que él amaba a su hermano, y que no importaba sus preferencias sexuales, ya que para el cantante, Johnny siempre será su hermano: “Tú sabes que yo te quiero, y te amo toda la vida, pero yo quiero que tu des esa respuesta a nuestro público y reveles tus gustos, si eres gay o bisexual”. Ante esto, Johnny, integrante de Grupo Firme señaló que ya todos lo sabían, por lo que no sentía que era necesario decirlo: “Como yo toda la vida lo he tomado con una naturalidad muy grande, lo sabe tanto mi familia, lo sabe, nuestros compañeros, todos y ahora todo el mundo y lo vi natural, no le vi la necesidad de anunciarlo”.

“NO ES ACTUADO, SOY GAY” Sin embargo, el integrante de Grupo Firme señaló que tras este video las dudas se dispararon potencialmente, en donde sus fanáticos se preguntaban respecto a sus preferencias sexuales: “Yo sé que hay mucha gente que lo pregunta y ahora que salió ese video salió más fuerte”. “Y no señores, no es actuado, en efecto soy gay”, confesó con una gran sonrisa en su rostro, y posteriormente Johnny sostuvo: “Y les digo, tal vez para nosotros es algo super natural, para nosotros como para la familia, a mis amigos y a quien me pregunte con total confianza se la voy a responder que sí y que es algo de lo que no me avergüenzo”.