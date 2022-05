Integrante de ‘RBD’ anuncia su retiro; “La fama jamás te va a llenar”

Integrante RBD anuncia su retiro: Es bien sabido que la fama no es para cualquier persona, pues más allá de las cámaras, los reflectores, las entrevistas y demás, también es un trabajo duro el cual demuestra muchas veces que no a todas las personas les sienta bien; han sido muchos los artistas que fueron muy famosos y se retiraron del mundo del espectáculo por querer tener una vida normal.

Cristopher habló sobre la fama y como es realmente

Uckermann dijo que muchas personas no saben realmente lo que es pertenecer al mundo del espectáculo, revelando que no es como muchos creen; “el 90 por ciento de las personas que están en esta industria o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente”, reveló.

Sin embargo el también actor mexicano reveló que no dejará de producir música, solo que lo hará desde un punto de vista más ‘artístico’; “Ya no soy el protagonista, ahora somos el equipo, ahora somos la integridad integrada al otro y crecer juntos. A mí me encanta celebrar con mi equipo, es una de las cosas que más disfruto en todos mis proyectos de solista”. “Cuando termino un concierto, que todo lo mío es una pequeña escala comparado con todo lo que era RBD, pero es algo que me llena completamente, aplaudirle al equipo, estar de líder y guiarlos y que me enseñen es una de las cosas que más valoro en este planeta tierra”. Christopher Uckermann finalizó con un importante mensaje; “la fama jamás te va a llenar, esa búsqueda está bien experimentada, es válida, pero jamás te va a llenar”. Archivado como: Integrante RBD anuncia su retiro