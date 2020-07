Instagram asesina Vanessa Guillén, los usuarios la “destruyen” (FOTOS)

Sale a la luz el Instagram de la sospechosa de asesinar a Vanessa Guillén y usuarios la ‘destruyen’.

Los usuarios de Instagram han encontrado la cuenta de Cecily Aguilar y han explotado en su contra.

El último de sus posteos fue especialmente crítico y revelador, además de algunas de sus fotos.

Los usuarios de Instagram han dado con la cuenta en esta red social de la sospechosa de asesinar a Vanesa Guillén, y lo que se puede ver en él, es bastante inquietante.

Los comentarios, sobre todo al último post que dejó un mes después de la desaparición de la soldado Guillén, han sido acusadores, en alguno de los casos y reprochados.

Además, algunas de las fotos del perfil de Aguilar son bastante perturbadoras visto lo que sucedió con Vanessa, ahora que ya se sabe todo.

“Las personas que enfrentan el fuego con el fuego, terminan con su integridad hecha cenizas”, escribió Aguilar el 25 de mayo de 2020.

En realidad no es de su autoría, parece que Aguilar gustaba de tomar citas que podían aplicarse a lo que estaba sintiendo, como cientos de miles más… pero lo revelador es que estas citas están publicadas por Aguilar después del crimen contra Vanessa Guillén.

Y se ha descubierto que intentaron quemar el cuerpo de la soldado.

Las respuestas en forma de comentario de los usuarios no se hicieron esperar y son un grito unánime buscando justicia para Vanessa Guillén.

“Basura”, “Sí, y mira cómo terminaste”, “Justicia para Vanessa”, “¿Cómo puede posar así, como si nada hubiera pasado cuando acababa de desmembrar a una soldado americana? Necesita estar atada a la cama en la que le dan la inyección letal”.

Quizá tenía conflictos con sus demonios internos, o con su “lado oscuro”. Por eso, buscando entre sus posteos, puede encontrarse otro bastante sorprendente, de nuevo, usando una cita literaria.

“No te tendré sin la oscuridad que escondes. No te dejaré tenerme sin la locura que me acompaña, si nuestros demonios no pueden bailar, tampoco nosotros”

¿Y qué tal esta impactante selfie donde Aguilar se identifica con el hashtag #badgirlriri (niña mala)?

Alguien dejó un comentario bien claro en este post. “Úsalo contigo, a nadie le importa”, además de más gritos por justicia para Guillés.

Las autoridades revelaron que de acuerdo a los registros telefónicos, el último mensaje enviado por Vanessa Guillén fue al soldado sospechoso de la desaparición y presunto asesinato de la soldado hispana, Aaron David Robinson, quien también fue el último en verla, de acuerdo con WPTV.

El 22 de abril Robinson dijo que le envió un mensaje de texto a Guillén para informarle que estaba en la sala de armas. Él dijo que ella leyó los números de serie para un equipo que necesitaba ser reparado, posteriormente le asignó trabajo de oficina y ella se dirigió a una sala de automóviles, sin embargo, testigos que estaban preparados para recibir el papeleo de Guillén indicaron que la soldado hispana nunca se presentó a la sala.

Asimismo, los mismos testigos indicaron que vieron a Robinson tirando de una gran “caja resistente” con ruedas, que parecía ser muy pesada.

El Ejército dijo el miércoles que Robinson se había suicidado cuando la policía intentaba contactarlo.