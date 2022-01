La inspiración espiritual está en todos lados, solo necesitas reconocerla cuando aparece. La espiritualidad no necesariamente se trata de practicar una religión o llenar tu casa con cristales e incienso. Aunque puede serlo si eso funciona para ti. En realidad, es cualquier cosa que te hace sentir más presente, más parte de algo más grande y más a gusto con tu propia piel.

De acuerdo con una encuesta reciente de TODAY, muchas de nosotras ya estamos en un viaje espiritual: …”62% de los que contestaron dijeron que hacen, por lo menos una vez a la semana, la siguientes prácticas: Meditación, atención plena, leer textos religiosos, yoga, ayuno, retiros espirituales o peregrinaciones”. Y de acuerdo con Lisa Miller, Ph.D., autora de The Spiritual Child: The New Science on Parenting for Health and Lifelong Thriving: “En una cultura donde seguido enormes cantidades de dinero, fama vacía y cinismo se han convertido en valores tóxicos dominantes, nuestros hijos necesitan de nosotros para apoyarlos en su búsqueda de una vida espiritual terrenal a cualquier edad”. Aquí hay 8 formas en que puedes encontrar inspiración espiritual todos los días.