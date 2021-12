¿Recuerdas ese popular libro llamado Go the F**k to Sleep (Ya Lárgate a Dormir) de Adam Mansbach que hizo a padres alrededor del mundo reír y llorar simultáneamente? Es esperado que un bebecito perturbe tu sueño; pero, eventualmente, esperas que tú y tu hijo sean capaces de dormir toda la noche. Si tu hijo tiene problemas para dormir o para dormir toda la noche, puede estar sufriendo de un problema muy común, insomnio infantil.

De acuerdo a un estudio hecho por Jennifer Vriend y Penny Corkum, “El insomnio en el comportamiento es altamente prevalente, afectando a aproximadamente 25% de los niños. Presenta dificultades para iniciar y mantener el sueño y frecuentemente resulta en un sueño inadecuado, guiando a una serie de efectos negativos tanto para el niño como para su familia.” No es de sorprender que las cosas que causan insomnio en los adultos sean generalmente las fuentes del insomnio en los niños. Si no hay una razón médica para que tu hijo no duerma, podrías querer revisar los puntos a continuación. La meta es lograr que tu hijo (y tú, por extensión) descansen bien.

1. Crea Comodidad

Crea un ambiente cómodo para tu hijo. Revisa la colcha para asegurarte de que se sienta bien. Si tu hijo es el segundo o tercero que ha usado esa cama, podría ser tiempo para cambiar las sábanas. Quizá podrías dejar a tu hijo elegir sus propias sábanas para que realmente se adueñe del espacio. Asegúrate de que ningún electrónico esté sonando o parpadeando, cierra las cortinas y cierra también la puerta parcialmente para limitar el ruido.

2. Asegura que el niño se sienta relajado

Para prevenir o tratar el insomnio infantil, deberías esforzarte por enseñarles a tus hijos cómo relajarse. Ponles las pijamas, ve que se laven los dientes, y déjalos relajarse en la cama con algunos ejercicios de respiración. Un baño caliente ayuda a relajarse, así como el olor a lavanda.