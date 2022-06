Las cosas se pusieron tan intensas, que en el primer video , ella bailando dando vueltas reconoció que trató de llamar la atención de su prometido: “Yo cuando trato de llamar la atención del que me gusta, hasta que él se da cuenta! @saavedravicente esa sonrisa tuya!”, escribió en la grabación.

Estos días pasados, dos videos sorprendieron a los seguidores de la conductora y ex reina de belleza, donde se puede ver de lo más feliz gozando bailando en una reunión de amigos, muy guapa y con un revelador vestido en gris con una abertura en su vientre plano que la hacía lucir muy sexy cautivando a todos, pero ¿se pasó de ‘caliente’?

Aunque Clarissa Molina ha externado que Vicente Saavedra es el hombre de su vida, los comentarios de las personas asegurando que sufrirá mucho con el ex manager de Ozuna, cuyo pasado turbio de demandas de ex parejas por presunto maltrato físico, lo perjudican de sobremanera y temen que la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ pueda pasar por algo similar.

¿Se pasaron de subidos de tono? Clarissa Molina y Vicente Saavedra están comprometidos para casarse , sin embargo, las críticas para la pareja parecen no terminar y lejos de que acepten los seguidores que tienen un amor fuerte, cualquier movimiento que hacen la ex reina de belleza y el empresario musical, son ‘mal vistos’, ahora un video, los deja en evidencia.

“Lo que le paralizó a él fue otra cosa”, “Ojalá ese hombre la valore”, “Dicen que él dejó a su hogar por Clarisa y a ella no le importó… y recuerda el que deja el primero deja el segundo e hijos tirados como todos”, “Paralizado está el novio pobre! váyanse pa el cuarto”, “Que horror exponer a tu prometida así”, “Este calenton pronto terminará. Guarden esto”, “Ella nunca había tenido marido la pobre”, “Espero que no la deje enganchada con un muchachito también!”, comentaron más personas.

El historial del prometido de la presentadora lo deja ‘en mal’

Y es que mientras Clarissa Molina está aferrada a casarse con Vicente Saavedra, quien tiene varias ex parejas con hijos, los seguidores de la ex reina de belleza le advierten que se fije muy bien la manera en que el empresario musical acabó hasta con orden de restricción por parte de una ex mujer que incluso alegó violencia doméstica.

Sin embargo, parece ser que este mismo año, la pareja se casa y los preparativos ya comenzaron, por lo que casi es seguro que Clarissa Molina se convierta en la señora de Saavedra aunque los videos e imágenes que comparten juntos dan cuenta de que él la ama y la trata de lo mejor, reflejado en el rostro feliz de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’. AQUÍ PUEDES VER EL PRIMER VIDEO DE CLARISSA BAILANDO / AQUÍ LA SEGUNDA GRABACIÓN MUY CANDENTE