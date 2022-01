¿CUÁL ES A AMENAZA DE LOS DETRACTORES?

La medida fue aprobada en diciembre por el Consejo Municipal, de mayoría demócrata, tras haber fracasado cuatro intentos anteriores para sacarla adelante durante los últimos doce años. Sin embargo, los detractores han prometido desafiar la nueva ley, que el Concejo Municipal aprobó hace un mes. A menos que un juez detenga su implementación, la ciudad de Nueva York es la primera ciudad importante de Estados Unidos en otorgar derechos extendidos municipales de voto a residentes no ciudadanos estadounidenses.

Más de una docena de comunidades por todo Estados Unidos de permiten que residentes no ciudadanos emitan sus votos en elecciones locales, incluyendo 11 poblados de Maryland y dos de Vermont. Los residentes no ciudadanos aún no podrán votar por presidente ni miembros del Congreso en contiendas federales, ni participar en elecciones estatales que elijan gobernador, jueces y legisladores. Archivado como: Inmigrantes voto Nueva York