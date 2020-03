Una jueza federal en Nueva York ha ordenado la liberación inmediata de diez inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Nueva Jersey citando las condiciones de riesgo para la salud de los detenidos, informaron este viernes los medios, reseñó la agencia Efe.

La jueza Analisa Torres del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de suspensión temporaria contra la detención de los migrantes que esperan la conclusión en Manhattan de los trámites para su deportación.

BREAKING: A federal judge ordered ICE to immediately release 10 at-risk immigrants with chronic medical conditions from three New Jersey jails where detainees or staff have tested positive for Covid-19. @CourthouseNews

En todo el país hay unos 40.000 inmigrantes bajo custodia de ICE, y grupos que los defienden y representan han reclamado la liberación de la mayoría de ellos para reducir los riesgos de que contraigan la enfermedad.

“Cada una de las cárceles donde está alojado uno de los demandantes ha informado de casos confirmados de COVID-19”, escribió la jueza en su decisión. “Esto incluye dos detenidos y un funcionario de prisiones en la Cárcel del Condado Hudson, un detenido en la Cárcel del Condado Bergen, y un ‘oficial superior’ en la Cárcel del Condado Essex”.

“El riesgo de que los demandantes encaren una infección grave, y muy posiblemente fatal si permanecen detenidos constituye un daño irreparable que justifica una orden de intervención temporaria”, escribió Torres.

La jueza añadió que ICE ha dicho que los detenidos son examinados para detectar el coronavirus, son aislados si se sospecha que haya infección y que se ha intensificado la limpieza de las instalaciones.

Sin embargo, añadió Torres, estas medidas son “patentemente insuficientes para proteger” a los detenidos y que los abogados que representaron a ICE en la demanda “no pudieron dar información alguna sobre los pasos dados para proteger a los detenidos en alto riesgo”.

El grupo Servicios de Defensa de Brooklyn (BDS), que gestionó la intervención de los tribunales, calificó la decisión como “una gran victoria”.

“Pero no cesaremos hasta que los liberemos a todos”, añadió el grupo de abogados en su cuenta Twitter. “La decisión de la jueza señala que ICE continuó siendo deliberadamente indiferente a las necesidades básicas de las personas detenidas por inmigración”.

#BREAKING: BDS wins release of 10 immigrants detained by ICE in NJ. Federal judge finds that ICE continued to be deliberately indifferent to the basic needs of people in immigration detention.

This is a huge victory, but we won't stop until we #FreeThemAll. pic.twitter.com/GiejQ81oGd

— Brooklyn Defender Services (@BklynDefender) March 27, 2020