EE. UU. aseguró a los inmigrantes indocumentados que no deben vivir con miedo

Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interna, dijo que su departamento solo se enfoca en detener criminales

“La presencia ilegal de personas no ciudadanas no será motivo de detención”, dijo Mayorkas

El secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, dijo el miércoles que los 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, y que sufrieron las “políticas indiscriminadas” del expresidente Donald Trump, ya no deben tener miedo porque su departamento sólo se enfoca en detener a criminales.

“No vamos a ir detrás de ciudadanos que han contribuido a nuestras comunidades durante años y años”, dijo Mayorkas durante una conferencia virtual de la Casa Blanca con periodistas de medios hispanos, informó la agencia de noticias The Associated Press.

¿Qué indocumentados siguen corriendo el riesgo de ser detenidos?

Mayorkas señaló que bajo el gobierno del presidente Joe Biden, que el jueves cumple un año, sólo se detendrán a migrantes que representan un riesgo a la seguridad pública, a la seguridad nacional o a la seguridad fronteriza.

“Por primera vez, nuestras normas dicen que la presencia ilegal de personas no ciudadanas de Estados Unidos no será, por sí misma, el motivo de la detención de esa persona”, dijo Mayorkas. Archivado como: inmigrantes indocumentados en EEUU no deben tener miedo.