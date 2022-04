Tal parece, esta respuesta no fue la favorita de varios miembros del Gobierno de Estados Unidos. Uno de los personajes más renuentes en aceptar la finalización de la normativa, fue el Gobernador de Texas, quien no dudó en expresar “su molestia y preocupación” por lo que podría pasar con la seguridad del país al finalizar el “Título 42”. Ahora, otro de los personajes que se colocó en el ojo del huracán fue Raphael Warnock, Senador por Georgia, quien también se posicionó como miembro de los estados indecisos a la decisión de Biden.

Raphael Warnock, en las últimas semanas con sus declaraciones, se colocó entre los miembros de los estados indecisos ante la finalización del ‘Título 42’, El Senador por Georgia, ahora es catalogado como un ‘demócrata vulnerable y centrista’, ya que no está de acuerdo con la decisión del presidente Joe Biden y lo dejó en claro. Pero, su postura también ganó el descontento de los grupos de inmigrantes, quienes no están a favor con los comentarios que dio.

“Creo que este no es el momento adecuado y no hemos visto un plan detallado de la administración”, informó el Senador por Georgia en la entrevista que sostuvo en CNN. Desde un inicio, el demócrata se posicionó en contra de la decisión de Joe Biden ante la cancelación de la normativa de Donald Trump y eligió el noticiero para dar voz a las críticas que hay al respecto. Archivado como: Inmigrantes estallan contra Warnock

Warnock, en entrevista destacó que no era un buen momento para dar “luz verde” a la cancelación del “Título 42”, que podría ocasionar la entrada de los solicitantes de asilo al país sin tener un proceso completado. El Senador junior, informó que la administración actual no ha presentado un plan detallado sobre lo que ocurrirá al dar fin al polémico plan del expresidente republicano y que, en estos instantes Estados Unidos no debería pasar por dicho proceso.

Inmigrantes estallan contra Warnock: ¿Sin suficientes garantías de seguridad?

Pero, Warnock no paró en su punto de vista sobre si es o no el momento adecuado para decirle adiós al ‘Título 42’, sino que comenzó a decir que la administración de Biden debía ‘tomar cartas en el asunto’ sobre la seguridad en la frontera, y ponerse a proteger a las comunidades que se encuentran cerca de este paso; por ello, cree que no hay plan certero sobre lo que podría pasar al ser aprobada la cancelación del T42.

“Necesitamos garantías de que tenemos seguridad en la frontera y que protegemos a las comunidades de este lado de la frontera. Creo que este es el momento equivocado y no he visto un plan que me dé consuelo”, destacó Warnock al medio de comunicación y rescató The Atlanta Journalist-Constitution. Archivado como: Inmigrantes estallan contra Warnock