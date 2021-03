Sin disimular su enojo, Fernando del Rincón se expresó así: “Es increíble, inhumano, no se puede creer que (los agentes de la Patrulla Fronteriza) sean testigos de esto y no hagan nada, ni el intento, de salvar una vida, no importa de dónde sea”.

“Los inmigrantes han ayudado a construir esta ciudad. No es que se merezcan este reconocimiento y alivio económico, es que se lo han ganado, se lo han sudado. Muchos confiamos en ellos para nuestras cosas más personales, sea cuidar a nuestros hijos o padres, o limpiar nuestras casas, pero les estamos negando la misma humanidad que queremos para nosotros, y eso no puede seguir así”, afirmó Ramos.

Un colombiano entre los inmigrantes en huelga de hambre

Entre los inmigrantes en huelga de hambre está el colombiano Luis Gil, miembro de Se Hace Camino Nueva York, parte de la coalición de organizaciones que impulsan la aprobación del paquete de medidas que beneficiarían a indocumentados.

“Me uní a la huelga porque vi a un amigo sufriendo porque perdió el trabajo, fue excluido. No puede pagar su alquiler y está al borde de la desesperación. Me contó que la ayuda que le dan en la calle no es suficiente. Le invité a viniera a esta huelga y me dijo ‘No, Luis, porque yo estoy pasando hambre, yo conozco el dolor'”, indicó.