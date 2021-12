Fue en la cuenta de Instagram de @utahzolanos que se divulgó el video de los indocumentados que se encuentran ‘atrapados’ en esa zona alejada de la ciudad, sin comida, sin agua, con frío y asustados porque se les acabaron los recursos para mantenerse con vida, sin duda una historia que muchos inmigrantes viven y que desafortunadamente algunos no la pueden contar.

A través de un video que circula en las redes sociales, se ve a un hombre que hace una transmisión en vivo desde algún lugar de Estados Unidos, específicamente en el desierto de Arizona, en donde junto a decenas de inmigrantes de varis nacionalidades, solicitan apoyo de parte de as autoridades migratorias, pues ya no saben a dónde ir y los menores de edad y adultos mayores, sufren las inclemencias del tiempo.

Cuando los inmigrantes sin papeles cruzan hacia Estados Unidos, lo último que quieren es que la Patrulla Fronteriza los intercepte , pero cuando el frío, el hambre y el cansancio es mucho mayor, no que da de otra y así le pasó a decenas de indocumentados que se quedaron varados , a la intemperie en el desierto de Arizona, por lo que se vieron obligados a pedir ayuda a través de la línea de emergencia del 911 y la respuesta que obtuvieron los dejó ‘congelados’.

Y continúa: “Aseguran que son decenas de personas las que quieren solicitar asilo y ser llevados a refugios. Han encendido fogatas improvisadas para combatir las bajas temperaturas. NO tienen comida ni agua, con niños y ancianos en el grupo”, esto al tiempo en que se alcanza a ver otro video en que los inmigrantes encienden varias fogatas para protegerse del frío. Archivado como: Inmigrantes ayuda desierto

A su vez la publicación sigue de la siguiente manera: “Familiares en Utah de los migrantes nos afirmaron que CLAMAN por AYUDA URGENTE para poder salir del desierto y expresar su voluntad de que llegaron a Estados Unidos buscando asilo. Continúan llamando al servicio de emergencia: 911”, sin embargo, no obtenían respuesta de las autoridades.

Pero luego hicieron una tremenda revelación: “Hemos llamado varias veces al 911 y no hemos obtenido respuesta. Acá estoy en tiempo real (22:39 Mexicali, México), son las horas del día 5 de diciembre, hay niños que están, venezolanos, colombianos, nicaraguenses (‘que salimos por la represión’, grita una mujer), hay niños de todas las nacionalidades que necesitan ayuda, adultos mayores, entonces por favor, necesitamos ayuda”. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Inmigrantes ayuda desierto

¿PORQUÉ DICE LA GENTE QUE NO LOS IBAN A AYUDAR?

Los primeros mensajes de la gente fueron los siguientes: “Dios permite protección y un destino feliz”, “triste pero los agentes están abarrotados de personas tardarán en llegar ojalá no le apliquen el MPP”, “ver esto me llena de impotencia. Dios mío lo que están pasando mis paisanos por querer llegar a un país que no es el nuestro”.

“Señor mete tus manos, abrígalos con tu poder, con tu misericordia”, “claro no los reciben para aplicarles el MPP… Dios bendiga a esa gente”, “Dios meter tú manos protégelo”, “Jehová bendito tanto sufrimiento”, “ya a partir de hoy los devuelven a México porque entra en vigencia el MPP”, “seguro Están esperando que sea el momento del MPP para buscarlos.”, opinaron otras personas. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Inmigrantes ayuda desierto