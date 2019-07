Página

Las redadas del ICE son inminentes y existe mucha preocupación de inmigrantes por deportación

Miles de solicitantes de asilo son objetivo de Inmigración

El Gobierno de Trump reactivará las redadas a la brevedad

Miles de inmigrantes solicitantes de asilo son objetivo de Inmigración para su deportación, y podrían ser detenidos en las próximas redadas del ICE, porque sus casos se convirtieron en “fantasmas” después que información importante de sus expedientes desapareciese por culpa del mismo Gobierno, advierten expertos.

“Con el número de solicitantes de asilo que están llegando a la frontera, la confusión en el sistema y en los procesos ha aumentado, y muchos no saben ni dónde ni cuándo presentarse a la corte de inmigración, y terminan con una orden de deportación sin saberlo”, dijo a Efe el abogado de inmigración Victor Nieblas.

Los inmigrantes afectados por la confusión o ausencia de información en sus expedientes, a los que se refiere Nieblas, hacen parte de los llamados “casos fantasmas”.

El problema de estos inmigrantes es tan grave que hace parte de los argumentos con los que un grupo de organizaciones pretende salvar de la deportación a solicitantes de asilo objetivos de las redadas que comienza en domingo según ratificó este viernes el presidente Donald Trump.

Entre los 2.000 inmigrantes que se anticipa que podrían ser detenidos en las redadas del ICE, y que ya han recibido órdenes de deportación, hay solicitantes de asilo que ingresaron recientemente y no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración, reportaron funcionarios consultados por el diario The New York Times.

En la demanda contra el Gobierno Trump presentada este jueves 11, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) asegura que en los últimos dos años las prácticas de registro de inmigrantes ha sido “caótica”.

FOTO #1: LAS REDADAS DEL ICE SON INMINENTES Y COMENZARÁN CON TODO EL RIGOR CONTRA INMIGRANTES

La misión de ICE se realiza a través de la aplicación de más de 400 estatutos federales y se focaliza en el cumplimiento efectivo de medidas de control #migratorio, la prevención del #terrorismo y la lucha contra el movimiento ilegal de personas y bienes: https://t.co/vn5X4Kcanp pic.twitter.com/hWcHr5phRd — ICE Español (@ICEespanol) July 12, 2019