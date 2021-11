COMO TODOS, SALE ADELANTE POR SU FAMILIA

En la página replican algunas palabras del señor Efraín: “Salgo a trabajar todos los días conociendo los riesgos que tomo pero aun no me detenie a luchar por mi familia y mi hija de dos años que es mi motivación. Cuando empezó la pandemia, me afecto mucho mi trabajo porque dependía en los eventos sociales y ha sido difícil encontrar trabajo ya que no estábamos preparados y no imaginábamos estar en esta situación. No he parado de trabajar porque mi prioridad es mi familia y seguiré luchando por ellos”.

“Agradezco muchísimo a todas la personas que lean esto, gracias por su bondad y se les agradece infinitamente, Dios bendiga a todos ustedes”, agregó. Originalmente, la meta era de $6,000 dólares; pero hasta ahora, más de 330 personas han colaborado con el mexicano, lo que le ha permitido recaudar más de $9,300 dólares. Archivado como: Inmigrante mexicano se compra su casa en Canadá y todos quedan asombrados