El hondureño Delmer Ramírez-Palma, que fue uno de los heridos tras el colapso de un hotel en construcción en Nueva Orleans, fue detenido por agentes de ICE dos días después de aquel incidente y ha sido puesto en proceso de deportación, informan hoy medios locales.

Ramírez-Palma fue parte de la veintena de trabajadores que resultaron heridos en Nueva Orleans (Luisiana) el pasado 12 de octubre, cuando un hotel de la firma Hard Rock que estaba en construcción colapsó, un incidente que se cobró tres vidas.

Man injured in Hard Rock Hotel collapse detained by ICE

Delmer Joel Ramirez Palma is one of at least 20 people injured when the Hard Rock Hotel collapsed October 19https://t.co/HCnaivLBqt https://t.co/sJ0iNkFAsf

