Inmigrante guatemalteco pide ayuda tras sufrir accidente laboral

“Don Pedro” se fracturó en el miembro inferior derecho tras una fuerte caída en su lugar de trabajo.

El incidente laboral ocurrió en el sector de la construcción en septiembre de 2019.

Ahora, el inmigrante guatemalteco pide ayuda económica para comprar medicamentos.

Un inmigrante guatemalteco no ha corrido con la misma suerte como otros latinos que han llegado a los Estados Unidos para superarse y seguir adelante con el sueño americano, ahora clama por ayuda.

Se trata de “Don Pedro”, quien sufrió un accidente laboral cuando ejercía trabajos de construcción en una prestigiosa empresa de la ciudad de Norcross del Condado de Gwinnett, de Georgia, Estados Unidos.

El inmigrante guatemalteco, “Don Pedro”, manifestó que sólo se encomienda a Dios para superar esta afección que lo mantiene inactivo.

En un video divulgado por el periodista, Mario Guevara, se ve al inmigrante guatemalteco, “Don Pedro”, usando una rodillera articulada tras presentar una fractura en el miembro inferior derecho tras una fuerte caída.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Además, tiene que apoyarse con un par de muletas para movilizarse de un lugar a otro y así evitar un desplome inesperado.

“Estoy esperando la voluntad de Dios para que mi situación de salud cambie para seguir trabajando y generar los recursos necesarios con el fin de ayudar a mi familia”, dijo el inmigrante guatemalteco.

Aseguró que el accidente laboral se registró en septiembre de 2019 y desde ese entonces está atravesando por una situación económica bastante dura, ya que no ha generado ni un dólar.

De igual manera, el inmigrante guatemalteco no ha podido comprar algunos medicamentos que necesita con suma urgencia para cumplir con el tratamiento médico, por la falta de recursos económicos.

“Don Pedro” se muestra preocupado y cabizbajo ante la imposibilidad de moverse, y desde lo más profundo de su corazón pide ayuda a la comunidad hispana para salir de este abismo sin salida.

El inmigrante guatemalteco se encuentra solo en los Estados Unidos, ya que el resto de su familia reside en Guatemela.

Actualmente, habita en la ciudad de Norcross en una pequeña casa, donde convive con otros dos compañeros, quienes le demostraron lealtad y ayuda ante su crítica situación.

Lealtad y ayuda que nunca recibió por parte de su patrón para la cual trabajaba en el área de la construcción, una de las actividades más peligrosas para los hispanos en los Estados Unidos.

Aquellas personas que deseen aportar su granito de arena a favor de “Don Pedro” pueden comunicar por privado a las redes sociales del comunicador de Mundo Hispánico, Mario Guevara, quien promueve acciones de Mundo Solidario.

Inmigrante guatemalteco: “Espero la voluntad de Dios para recuperarme”

