Adamari López recibe críticas en un video que subió el periodista Armando Correa

Le llegan a decir que se ve “inmensa” y le aconsejan bajar de peso

La ex de Luis Fonsi recientemente publicó un video para informar que estaba enferma

Totalmente repuesta y luego de que hace unos días publicara en un video que estaba enferma, la ex de Luis Fonsi, Adamari López reaparece en otro material del periodista Armando Correa, en el que invita a participar en un programa de mujeres, pero algo le sale mal y la gente comenzó a criticar su aspecto física, al grado de llamarle “inmensa” y recomendarle que baje de peso.

El video fue subido por el famoso periodista cubano Armando Correa en su cuenta de Instagram @armandocorrea y en @peopleenespanol y ha recibido decenas de comentarios, algunos cariñosos y otros no tanto, sobre todo por el físico de la “chaparrita”, el cual no deja de recibir críticas.

En el material se observa a la conductora enfundada en un vestido en color rojo, como con una solapa en color negro, cabello recogido y un maquillaje formal, mientras graba el contenido para invitar a las mujeres a participar en una charla, pero no todo salió como esperaba. A continuación te dejamos el mensaje que de manera textual dio a sus seguidoras:

“Hola mi gente linda de People en Español, soy Adamari López y estoy super feliz de estar nuevamente en las 25 poderosas de People en Español, y también, sobre todo de poder acompañarlas en esa charla, en esa plática que vamos a tener el sábado, las esperamos a todas, sé que les va a encantar lo que vamos a estar platiucando y todo lo que vana ver allí, así que los esperamos en Poderosas Live, muchos besos”, dijo la conductora.

Y los comentarios no esperaron más y uno de los primeros fue para criticar la figura de Adamari López: “Si no rebajas no te van a pagar, está más inflada la ruca”.

Incluso otra persona en tono de burla comentó lo siguiente: “Pensé que era Margarita La Diosa de la Cumbia”.

“Se ve inmensa”, “Qué ropa tan fea”, “Tienes toda la razón”, fueron otras de las críticas.

Pero no todo fue negativo para la “chaparrita”, algunas personas la elogiaron: “Esta mujer hermosa sí representa lucha, optimismo, amor, trabajo”.

Algunas mujeres más comentaron: “Me encanta como te están maquillando ahora y también ahora me gustan tus atuendos. Antes disculpa parecía que tú peor enemiga te escogía la ropa. Ahora te ves regia y preciosa como antes”.

“Cuídate hermosa, bendiciones, te queremos mucho, DTB”, “Dios te bendiga, bella, amén”, “hermosa”, “felicidades, excelente, eres única”, “linda”, “niña no te reconocí, bella, diferente, Dios te siga llenando de bendiciones”, fueron otros de los mensajes que le dejaron en la red social.

Pero no todo quedaba allí, más gente se unió a las felicitaciones a la ex de Luis Fonsi por el video de Armando Correa: “Bella mi reina, te amamos”, “claro, sin ti no somos nada”, “apoyándote”, “muy bonita”, “es que admiro tanto a mi chaparrita, bendiciones para ti y tu familia… team Adamari”.