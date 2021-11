Los hombres emocionalmente inmaduros no quieren ir a tu reunión familiar si es el mismo día en el que el nuevo juego de Assassin’s Creed saldrá al mercado. Y no puede pagar su parte de la renta porque tenía que comprar la consola de juegos más nueva.

Un hombre maduro es alguien de quien no tienes que preocuparte, mientras que el niño en cuerpo de adulto puede ser vergonzoso. Podría beber de más en la fiesta de la oficina, poner el fútbol en la cena de Acción de Gracias de tu mamá y contestar su teléfono en la boda de tu amiga. Y, como el niño de cuatro años al que se parece, quizá hará una mueca si lo corriges.

Todas los conocemos: el mujeriego, el niño de mami, el compromisofóbico y el chico lindo que sólo quiere ser tu amigo (por nombrar algunos). Para agregar a los no candidatos a la adultez está el niño en cuerpo de adulto. Los hombres emocionalmente inmaduros pueden parecer agradables, relajados y cariñosos, pero un niño en cuerpo de adulto nunca fallará en hacer honor a su nombre.

No quiere oír sobre tu día, no quiere conocer a tus padres… peor aún, es grosero con tus amigos. Si tus opiniones son diferentes a las suyas, las ignora.

5. Los hombres inmaduros tienen a sus chicos

Ya sea noche de póquer o golf, su noche con sus chicos es más importante que el tiempo de calidad en pareja. Él no entiende por qué te enojas tanto cuando te deja en casa en una noche de viernes para ir a tomarse una cerveza con sus amigos.

6. Emocionalmente no disponible

No quieren una relación adulta, quieren una fiesta. Se irán cuando los necesites. No pueden comprometerse a hacer nada contigo porque algo más divertido podría surgir. Los hombres maduros no juegan (tantos) juegos.