María no solo es libre de pecado original desde el momento de su concepción, sino que nunca, en toda su vida, realizó alguna acción que ofendiera a Dios; ella es libre de pecado por los méritos de Jesucristo. Es, al mismo tiempo, humana y libre de pecado original; pero, al vivir en el mundo, necesitaba de la salvación que únicamente podía provenir de Cristo, recibiendo por adelantado todos los méritos de la salvación.

Contrario a la creencia popular, la fiesta de la Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento o a la concepción de Jesús, sino al día en que María, su madre, fue concebida. De acuerdo con el dogma de la Iglesia Católica, María estuvo libre de pecado original desde el momento de su concepción; así, esta celebración se lleva a cabo el día 8 de diciembre, nueve meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen.

El Dogma de la Inmaculada Concepción no se enseña en la biblia, algo que durante muchos años mantuvo en vilo a las autoridades eclesiásticas católicas, que finalmente encontraron respuesta en la declaración del Dogma por parte del Papa Pío IX. Y aunque en la biblia no se habla explícitamente de la Inmaculada Concepción o de sus orígenes, sí se hacen algunas menciones de María como “Mujer” y “Llena de gracia” que apoyan las creencias sobre las cuales se originó el Dogma.

Todo inició en el siglo XVII

Se cree que la Fiesta de la Inmaculada Concepción, al menos en su forma más ancestral, tuvo origen en el siglo XVII, cuando algunas iglesias comenzaron a celebrar a la concepción de Santa Ana, la madre de María. De esta manera, se entiende que la celebración partía de honrar la concepción de la Santísima Virgen María en el vientre de Santa Ana para, nueve meses más tarde, el 8 de septiembre, celebrar el nacimiento de la Virgen María.

La Inmaculada Concepción: ¿Es necesaria?

Este es un debate que ha permanecido por años dentro de la Iglesia Católica, y aunque el Dogma declarado por el Papa Pío en 1857 elimina cualquier tipo de duda que pudiera persistir en cuanto al origen de esta fiesta, algunos miembros de la Iglesia Católica insisten en que no se trata de una celebración meramente necesaria. Esto no significa que sea menos importante; sin embargo, en el sentido estricto de la historia y de la biblia, algunos sectores de la Iglesia aseguran que la Inmaculada Concepción no fue realmente necesaria, pero sí útil y significativa, pues resalta la importancia de la elección de Dios para hacerse presente en la Tierra.