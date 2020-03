El coronavirus golpea nuestros bolsillos y preocupa a toda nuestra comunidad.

El experto financiero Andrés Gutiérrez aclaró varias dudas para garantizar la buena administración de tus ingresos durante el aislamiento.

¿Cómo actuar ante esta circunstancia?

La medida de suspensión de todos los vuelos desde Europa a Estados Unidos y el cierre temporal de empresas debido la expansión del coronavirus, pone a temblar el mercado financiero, mientras que los hispanos y estadounidenses reciben un duro golpe en su ingreso económico.

Sin duda alguna, esta terrible pesadilla ha hecho que millones de familias hispanas realicen una pausa voluntaria en sus actividades laborales, sacrificando el ingreso económico para contribuir con la disminución de infectados con la pandemia.

Ante este escenario alarmante surge la pregunta: ¿La comunidad hispana está preparada para no quedar en bancarrota por el coronavirus?

Foto/ Captura MH

Esta interrogante fue analizada por el experto financiero, Andrés Gutiérrez, quien despejó algunas dudas y recomendó cómo actuar efectivamente para tener a salvo un ingreso económico durante estos días de pausa laboral en la que no se recibe ni un dólar u otros tienen sus ingresos reducidos.

El experto financiero, Andrés Gutiérrez, fue enfático en argumentar que en este tiempo de aislamiento social es vital para que las familias hispanas se enfoquen en mantener un ingreso económico garantizado y asegurar cuatro servicios esenciales cuando se vean afectados por el covid-19.

Entre los consejos que aportó Andrés Gutiérrez, destaca remplazar los ingresos.

“Es necesario colocar todo tu enfoque en reemplazar tus ingresos o algo de ellos para luego rendir ese dinero en unos tres meses”, pronosticó Andrés Gutiérrez.

Otro de las alternativas para no perder el ingreso económico durante la emergencia es establecer un plan de ahorro por encima de tus necesidades básicas.

Es decir, aquellos pagos pendientes como hipotecas, servicios, pago de tarjetas y carros, acumularlos para crear un fondo que te permita sobrevivir en los días de aislamiento, tras la pérdida temporal del trabajo.

Un tercer elemento fundamental es cumplir con los gastos básicos para la convivencia del núcleo familiar durante el proceso de aislamiento.

En cuanto a esto, Andrés Gutiérrez sostiene que la cabeza de familia debe garantizar que el dinero disponible en el banco o en efectivo se invierta para cubrir cuatro necesidades básicas durante la emergencia por el coronavirus.

“Lo primero que se tiene que comprar con el dinero disponible es alimentos básicos, asegurar el pago de renta o hipoteca de la vivienda, garantizar el funcionamiento de los servicios como agua, luz y gas, y por último facilitar el transporte”, resaltó el reconocido experto financiero.

Foto/Captura MH

Asimismo, encendió una alerta muy importante sobre el pago de las tarjetas de créditos en medio de esta circunstancia y para aquellas personas que están atravesando por una situación difícil.

En el supuesto caso si te sobró dinero por encima de las cuatro necesidades básicas, puedes amortizar dinero a las tarjetas de créditos, pero si la deuda es mucho dinero, lo más recomendable es hacer una pausa en el pago de los créditos o préstamos bancarios, con el fin de cumplir con las necesidades de la familia durante la emergencia.

