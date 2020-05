Clase Treinta y nueve: El verbo estar (en negativo)

Bienvenidos a una nueva clase de inglés gratis del curso de Inglés Yes! de Mundo Hispánico. En esta clase aprenderemos cómo usar el verbo estar en forma presente negativa y unos ejemplos prácticos de cómo lo podemos usar en nuestro día a día al comunicarnos con otras personas en inglés.

Para formar una frase negativa con el verbo to be (estar), agregamos la palabra not después del verbo: