Clase Veintiuno: Los días de la semana

Bienvenidos a una nueva clase de inglés gratis del curso de Inglés Yes! de Mundo Hispánico. En esta clase aprenderemos cómo decir en inglés los días de la semana y ejemplos de expresiones en los que se usan en conservaciones. Estas frases pueden ser muy útiles en el día a día y pueden ser utilizadas tanto en una conversación formal como en una conversación casual.

Aprendamos los días de la semana:

Lunes. Monday.

Martes. Tuesday.

Miércoles. Wednesday.

Jueves. Thursday.

Viernes. Friday.

Sábado. Saturday.

Domingo. Sunday.

Practiquemos con los siguientes ejemplos:

El lunes voy al supermercado. On Monday, I go to the supermarket.

Los sábados juego tenis. On Satudays, I play tennis.

