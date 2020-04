Aprendamos algunas expresiones de cortesía:

¡Bienvenido! Welcome!

¿Cómo está? / ¿Cómo estás? How are you doing?

Por favor. Please.

Disculpe. Excuse me.

¿Podría repetir? Could you repeat?

Más despacio. More slowly.

Lo siento. I’m sorry.

¡Cuídate! Take care!

¡Sírvete! Help yourself!

¡Pase! ¡Adelante! Go ahead!

¡Siéntese! Sit down!

Después de usted. After you.

No comprendo. I don’t understand.