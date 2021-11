Solo pensar en sustituir el café de la mañana por otra cosa, hace que muchas personas se sientan nerviosas. ¿Cuando suena la alarma por la mañana corres a la cafetera incluso antes de besar a tu marido? No estás sola. Muchas de nosotras literalmente no podemos empezar el día sin una taza de café. Pero, aunque adoramos nuestra bebida con cafeína, no es siempre una opción saludable. El café tiene una gran cantidad de cafeína, por eso lo bebes, en primer lugar. Pero, como muchos de nosotros sabemos de primera mano, fácilmente puedes engancharte con el café.

Una investigación reciente confirma que “muchas personas dependen de la cafeína hasta el punto que sufren síntomas de abstinencia y no son capaces de reducir el consumo de cafeína”. Lo sabemos, la lucha de los bebedores de café es real. Además la adicción al café raramente va sola, generalmente va con leche y azúcar, lo que significa toneladas de calorías ocultas. Según el Dr. Nicholas Perricone, “si nos constreñimos a tomar sólo té verde o negro, en vez de café, en nuestra dieta, en 6 semanas perderás 7:53 kilos de grasa corporal… eso sin cambiar nada más”. Desafío aceptado. Aquí tienes 10 deliciosas infusiones para ayudarte a dejar el hábito del café y añadir un pequeño impulso sano a tu rutina diaria.