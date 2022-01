Según USCIS, había 590.070 beneficiarios de DACA a 30 de junio de 2021 y en total ha concedido DACA a más de 800.000 no ciudadanos, por lo que, en opinión de GAO, las ocasiones en laS que la agencia federal compartió dicha información se produjo en “raras circunstancias”.

Las directrices de USCIS establecen que no se proporcionaría de forma proactiva información de las solicitudes de DACA denegadas a las autoridades migratorias a menos que el solicitante supusiera un riesgo potencial para la seguridad pública o que la solicitud fuera potencialmente fraudulenta, indicó GAO.

Estos casos, señala la Contraloría, son, por ejemplo, el haber participado en “ciertos tipos de fraude o actividades que representen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”. Y GAO destaca que, a pesar de los cambios en las prioridades de aplicación de la ley de inmigración han variado desde 2012, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “generalmente” no ha considerado a los beneficiarios de DACA como prioridades de aplicación de la ley de inmigración.

Pese a que rápidamente se levantaron los cargos en contra de Ríos, los funcionarios de la cárcel del condado de Pierce continuaron reteniendo al estadounidense de origen hispano a pesar de que no tenían una causa probable ni una orden judicial para hacerlo esperando que agentes de ICE tomaran su custodia, informó EFE.

Ríos relató la ‘pesadilla’ que vivió

En un comunicado Ríos dijo que perdió “mucho” por ese arresto. “Me maltrataron, me mantuvieron en la cárcel y me entregaron a ICE a pesar de ser ciudadano estadounidense. Cometieron un grave error y este tipo de abuso no debería ocurrir”, indicó. Por su parte Leila Kang, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, que ha apoyado a Ríos en el caso, advirtió en un comunicado que “el caso de Ríos personifica el daño que puede resultar cuando los funcionarios locales detienen a personas con fines migratorios en violación de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes del estado de Washington”.

En septiembre del año pasado el Gobierno del presidente Joe Biden acordó pagar 125.000 dólares para terminar con una demanda en su contra por este caso. Ríos estuvo detenido por ICE una semana a pesar de que presentó su pasaporte estadounidense.