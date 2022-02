Si alguna vez has tenido migraña, te has cortado o has tenido algún tipo de dolor de garganta, has experimentado inflamación crónica. La inflamación es el intento del cuerpo por deshacerse del estrés exterior y comenzar el proceso de sanación. Debido a que la inflamación es parte de la respuesta del cuerpo a una lesión o infección, es considerada un mecanismo útil del sistema inmune. Sin embargo, hay un tipo de inflamación llamada inflamación crónica que es peligrosa para el cuerpo y puede llevar a problemas de salud como asma, enfermedades del corazón, diabetes, depresión, alergias e incluso cáncer.

Lo que ocurre es que el sistema inmune recibe una señal defectuosa de auxilio y envía un escuadrón de primeros auxilios innecesarios. “El problema es que tu cuerpo no está hecho para asimilar este tipo de actividad inmune desenfocada, y eventualmente esas células blancas puede comenzar a dañar tus órganos internos”, dice la contribuidora de Women’s Health Laura Beil: “También pueden atacar de forma innecesaria a otras células que el cuerpo utiliza de forma rutinaria para alejar las enfermedades, dejando al cuerpo con la puerta abierta para enfermedades como el cáncer”. La inflamación crónica también puede ocurrir debido a un virus o bacteria, un desorden autoinmune, comidas azucaradas o grasosas, o la forma en la que tú manejas el estrés. Aquí hay 10 formas en las que puede ser el archienemigo de tu cuerpo. Afortunadamente, también puedes disminuir los niveles de inflamación con unos cambios en tu estilo de vida como una buena dieta, ejercicio, patrones de sueño saludables y una actitud positiva.