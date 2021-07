Inflación en los últimos meses han sido impulsadas en gran parte por factores temporales

En su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell reiteró su opinión de larga data de que las lecturas de alta inflación en los últimos meses han sido impulsadas en gran parte por factores temporales, en particular la escasez de oferta y el aumento de la demanda de los consumidores a medida que se levantan las restricciones comerciales relacionadas con la pandemia.

Una vez que esos factores se normalicen, dijo Powell, la inflación debería disminuir. Sin embargo, el presidente de la Fed no repitió en su testimonio una afirmación que hizo hace tres semanas ante otro panel de la Cámara, que la inflación “volvería” al objetivo de la Fed del 2%, informó The Associated Press.