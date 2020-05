Inflación EEUU. La parálisis económica causada por el coronavirus llevó en abril a la mayor caída mensual de los precios al consumidor de EE. UU.

El índice principal de precios al consumo (IPC) en Estados Unidos bajó un 0,8 % en abril, la mayor caída mensual desde diciembre de 2008 debido al impacto de la pandemia del coronavirus sobre la demanda, y la tasa interanual se ha frenado al 0,3 %, el aumento más pequeño desde 2015 según informó este martes el Departamento de Trabajo, reseñó la agencia Efe.

Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en abril descendió el 0,4% respecto al mes anterior después de una disminución del 0,1% en marzo. Esa es la mayor caída de datos desde 1957.

En comparación con abril del año pasado, el IPC subyacente aumentó un 1,4%, la ganancia anual más pequeña desde 2011.

La mayor caída por productos fue el precio de la gasolina, que se hundió un 20,6 %, aunque los precios de otros bienes y servicios como ropa, billetes de avión y seguros de coches también registraron agudas bajadas.

Sin embargo, el costo de los alimentos en el hogar aumentó un 2,6% respecto al mes anterior, el mayor aumento mensual desde 1974. Ese aumento reflejó una mayor demanda de alimentos consumidos por el hogar, con millones de estadounidenses siguiendo órdenes de quedarse en casa, según The Associated Press.

Los precios del pan, el pollo y las bebidas carbonatadas registraron aumentos históricos, al igual que los productos de papel domésticos.

Just in: U.S. inflation drops, core inflation declines by the most on record https://t.co/IAjWln51Qa pic.twitter.com/WGxUHRGYRu

— Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2020