Aunque los dos maridos de Francisca Lachapel han sido muy distintos físicamente hablando, pues mientras Ricky Lachapel era moreno, Francesco Zampogna, su actual compañero de vida es rubio, la dominicana no pudo evitar responder a una pregunta que le hizo su ahora de nuevo compañera de Despierta América.

Mediante un video publicado por el Instagram de ‘Despierta América’, reproducido por la cuenta de ‘Univisión Famosos’, se puede ver lo bien que se llevan tras cámaras Ana Patricia Gámez y Francisca Lachapel quienes no pierden oportunidades para bromear, pero ahora ¿la broma se tornó incómoda?

¿Será que Francisca le fue infiel a su marido con su respuesta? “Oigan ¿qué planean?”, se escucha decir a Francisca confrontando a Ana Patricia quien sorprendida no supo disimular lo que estaba ideando: “Una sorpresa que no te podemos decir… ¿te gustan morenos, te gustan rubios o policías?”, se oye decir a la mexicana.

Ana Patricia Gámez no se quedó con las ganas de meter en apuros a su compañera de Despierta América

Y es que aparentemente, Ana Patricia Gámez está alistando todo para una despedida de soltera muy ‘subida de tono’ a Francisca Lachapel ante su próxima boda, de la que si bien no han dicho fecha, sí será realizada durante este 2022… “Francesco no me va a dejar salir”, se oye decir a la titular de Despierta América al imaginarse la reacción de su marido.

“¿Y quién le va a pedir permiso?”, revira Ana Patricia ante la reacción nerviosa de Francisca por la despedida de soltera que planea, lo que entre risas se tornó como un momento de nervios para la dominicana, sin embargo, se sabe que ella está más que emocionada por su boda a celebrar este mismo año.