Hay todo tipo de estereotipos acerca de los latinos: son caliente y seductores en el amor, tienen habilidades y un apetito seual sin igual. Pero hay algo que acompaña a los estereotipos sobre los Latinos: todo lo que en ellos significa que son ardientes… también significa que son infieles. Por desgracia, hay evidencia que apoya la idea de que los hombres latinos son grandes tramposos. Según un artículo del NY Times, “después de los africanos subsaharianos… los hombres de América Latina son la mayores adúlteros”.

La única forma de superar ese tipo de estereotipos es animar a la gente a no difundir estereotipos y prejuicios, y educar a la población sobre cuánto daño puede causar la infidelidad. “Mientras que el machismo es un concepto que dicta muchos de los aspectos del comportamiento masculino latinoamericano, tiene una particular relevancia en la cultura sexual masculina. En términos de machismo, los machos tienen un apetito sexual “expansivo y casi incontrolable”, afirma un estudio de la Universidad de Stanford. Bueno, quizá no sea para tanto pero, de todos modos, te ofrecemos algunos consejos sobre cómo disipar, de una vez por todas, estos estereotipos negativos sobre los hombres latinos.