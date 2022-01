Ana Patricia Gámez ¿fue infiel a su marido?

La mexicana contestó preguntas de sus fanáticos en su podcast y reveló lo impensable

La ex reina de belleza supo cómo impactar con sus confesiones Ana Patricia Gámez ¿fue infiel? La mexicana no dudó en contestar preguntas para sus seguidores en su podcast más reciente ‘Ana Patricia Sin Filtro’ donde constantemente deja saber situaciones que la aquejan a nivel profesional y personal, pero en el episodio más actual, no se guardó nada, sorprendiendo a propios y extraños. Desde que la ex conductora de Enamorándonos USA decidió dejar la televisión, muchas especulaciones surgieron y la más fuerte de ellas se inclinaba en que su esposo estaba detrás de su renuncia al programa y a su carrera como conductora luego de muchos años, sin embargo, ella aseguró que sus razones eran disfrutar a sus hijos y marido. Ana Patricia Gámez ¿de infiel? Sin embargo, ahora en su podcast, la mexicana ex reina de belleza dejó en claro que sus intenciones son disfrutar al por mayor de su familia pero también ser empresaria y no dejar de lado su faceta como comunicadora aunque no fuera en una pantalla de televisión, sino en sus redes sociales. Los fanáticos de la mexicana le preguntaron varias cosas en su episodio más reciente de podcast pero nadie esperaba que Ana Patricia Gámez ¿confesara ser infiel a su marido? El tema de ‘ponerle los cuernos’ a su pareja o viceversa, salió a relucir y además contó una experiencia con un misterioso hombre.

Ana Patricia Gámez contó una experiencia con un misterioso hombre “¿La infidelidad la perdonarías en tu vida?”, fue la pregunta que un seguidor le hizo a Ana Patricia Gámez y para sorpresa de muchos mandó una respuesta que bien pudo dejar helado a su marido: “El tema de la infidelidad es algo muy personal, yo Ana Patricia Gámez, porque es mi persona, yo siento que no la perdonaría”, comenzó diciendo. Y continuó: “Siento que no porque cuando uno ya tiene hijos, se podría ver la situación diferente, no lo estoy justificando para nada, ni critico mucho menos a las personas que han perdonado infidelidad por sus hijos o por cualquier razón, ahora sí que es un tema de cada quien”, expresó.

La ex reina de belleza ¿confesó ser infiel a su marido? La mexicana fue muy incisiva en sus palabras sobre la infidelidad: “Conozco mujeres que dicen ‘yo jamás, yo nunca perdonaría si mi esposo es infiel’, y sí los perdonan… por eso nunca hay que decir nunca, es cierto, siento yo que nunca lo perdonaría porque imagínense nomás estar con una persona en la que ya no confías”. Y mandó inesperadamente en tono de broma, un mensaje a su esposo: “Mira Luis Carlos, si estás escuchando esto maldito, que no me pongas los cuernos…lo toma a broma, sé que no sería capaz, más le vale…”, dijo entre risas Ana Patricia Gámez sobre ser infiel por parte de su esposo, pero ¿ella lo sería o fue?

La difícil experiencia que vivió con un hombre Ana Patricia Gámez conectó a otra pregunta escandalosa por parte de un fanático quien la cuestionó si en algún momento habría sido acosada para lo que la mexicana no dudó en contar una experiencia vivida con un misterioso hombre en un hotel, que la dejó ‘marcada’ e impactada: “Yo no sufrí ningún tipo de acoso en el trabajo, pero sí tuve una experiencia y se las voy a contar, no voy a decir ni en el país en que estaba ni qué estaba haciendo porque van a atar cabos, pero ojo, yo estaba en un evento muy importante y yo era invitada, tenía meses de haber ganado la corona de Nuestra Belleza Latina y en este lugar había muchas personas de alto rango, importantes, empresarios…”, comenzó contando.

Un hombre la sorprendió con unos regalos en un hotel Ana Patricia Gámez no aclaró si en ese momento estaba casada, aunque si precisó que fue después de ganar Nuestra Belleza Latina lo más seguro es que aún no conocía a su ahora esposo, pero continuó narrando: “Termina el evento en el que yo estoy y voy a mi cuarto, antes de que sucediera esto, yo convivo con las personas que están ahí porque era parte…”, añadió. “Había un señor… yo lo tengo que llamar así porque yo tenía 22 años, esta persona me doblaba la edad o hasta más, y me empezó a hablar, de que si era concesionario de carros, automóviles, que si tenía helicópteros y presumiendo y yo así de… a mí esas cosas nunca me han apantallado, error, a lo mejor él pensó que me iba a enganchar con eso, equis, pasó eso y terminó el evento y me voy a mi cuarto y está este ramo de flores…”, dijo sorprendida.

¿Le hicieron una propuesta indecorosa a Ana Patricia Gámez para ser infiel? La entonces reina de belleza se quedó asombrada de lo que el misterioso hombre le dejó en su habitación de hotel: “Un ramo de flores gigantesco de esos que ponen en los lobbies de los hoteles, una caja de chocolates y una tarjeta ‘Hola Ana Patricia, más o menos así decía, un placer conocerte, me encantaría invitarte a un paseo en helicóptero a que conozcas la ciudad, si gustas puedes decir en el lobby para recogerte en 30 minutos…”, manifestó la mexicana. Impactada por la propuesta, la ex conductora de televisión fue muy tajante en su postura: “Yo así como que ‘What?’, no, qué miedo, qué horror, imagínense, es una persona que en mi vida había visto, que no conocía y que las intenciones eran no muy buenas, entonces qué hice, me encerré, le puse llave, me comí los chocolates y dejé ahí las flores”, dijo antes de terminar su historia. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ANA PATRICIA

¿No vio como un acoso la propuesta de ese hombre? Ana Patricia Gámez aclaró: “No lo vi como un acoso porque no se propasó en ningún momento, me hizo una invitación, no fue indecorosa, quizá si hubiese aceptado, cosa que no iba hacer jamás, a lo mejor hubiese sucedido algo más… Yo creo que eso ha sido lo más fuerte que me ha tocado”, contó. Aterrada, la mexicana contó su sorpresa de cómo personal del hotel puede dar información sobre las habitaciones en que están los huéspedes para que sucedan este tipo de situaciones, pero afortunadamente, la mexicana contó que no pasó a mayores y ella jamás serie infiel a su marido del que está muy enamorada. AQUÍ PUEDES ESCUCHAR EL ÚLTIMO PODCAST DE ANA PATRICIA GÁMEZ SOBRE SER INFIEL Y OTROS TEMAS