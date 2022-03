Y es que según el testimonio del periodista de espectáculos, estarían muy mal las cosas entre Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina, quien supuestamente se habría enterado de que le puso el cuerno con su ex compañera Maca Carriedo; pero la misma conductora se pronunció al respecto.

Todo salió del periodista de espectáculos Jorge Carbajal quien en su programa de YouTube ‘En shock’, aseguró que la conductora de hoy estaría a punto del divorcio gracias a una aparente infidelidad que le hizo a su marido político, con su amiga y ex compañera de programa, Maca Carriedo.

Y la periodista de espectáculos aseguró que el esposo de Galilea Montijo, el político Fernando Reina sí se terminó enterando, por lo que su matrimonio ‘pendería de un hilo’: “Fernando sí se enteró de esta relación, según dicen las dos se enamoraron… cuando trabajaron juntas en el programa HOY !… A mi no me crean eso dicen”, termina la publicación.

Actualmente es muy activa en redes sociales, no le ha gustado ventilar su vida personal tan abiertamente por las críticas que se vierten sobre ella, pero siempre ha sido transparente y clara con sus preferencias sexuales, pues desde el 2019 tiene una relación con la cantante de teatro Paola Gómez, de 41 años.

Maca Carriedo es conocida por su particular look de cabello con corte de hombre, platinado y originaria del estado de Baja California, en México; su carrera en la televisión cuenta con el programa ‘Intrusos’, también ‘La Saga’, en YouTube con Adela Micha, así como por supuesto en el programa ‘Hoy’, donde compartió con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Primero, la mexicana vinculada con ‘cosas turbias’ de Inés Gómez Mont, amiga cercana y prófuga de la justicia, dijo desconocer si está escondiéndose en México: “No tengo idea y ya saben que tampoco de ese tema hablo, vamos a ver qué pasa, no tengo idea, me estoy enterando”, sentenció.

¿Aceptó el rumor de su relación con Maca Carriedo engañando a su esposo Fernando Reina?

Y no se pudo escapar del rumor de su supuesta relación con Maca Carriedo y contestó sin pensar: “No manches ya, muchachos ya, es en serio… miren yo les voy a pedir a ustedes, ya saben que siempre les agradezco y yo muy linda siempre les contesto, salgo a dar la cara pero ya no pregunten muchachos cosas sin pruebas…”, comenzó.

“Yo creo que es mejor, cuando salgan este tipo de cosas, que aparte no sé quien lo haya dicho, hay que tomarlas de quien vienen y si de algo saben ustedes, es que yo siempre he sido muy noviera, toda la vida y si fuera cierto tampoco tendría nada de malo, yo no estoy en contra de nada ni de nadie”, finalizó Galilea Montijo.