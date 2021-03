Los testigos contaron, según SDP Noticias, que la mujer había estado saliendo con ambos hombres; uno su marido (el que pagó el mariachi), y otro el cantante. El resto de los integrantes de la agrupación calmó la pelea y obligaron a los involucrados a retirarse. El mariachi finalmente admitió que había sido víctima de las infidelidades de su novia y reveló que no sabía que era casada.

En la actualidad, las redes sociales han sido las herramientas de muchos para descubrir las infidelidades de sus parejas. En esta ocasión te presentamos un repaso de las infidelidades de hispanos más descabelladas, inesperadas y algunas macabras. La primera historia trata de un mariachi enamorado que quedó con el ‘corazón roto’, al darse cuenta que la mujer a la que fue contratado para llevarle serenata era su novia y eso no era todo: ¡estaba casada!

Los horrendos detalles de lo que hizo estaban contenidos en una orden de arresto para una pareja de New Hampshire. Eran Armando y su esposa Britany. Ambos están acusados ​​de asesinar a Jonathan Amerault, de 25 años. Pero los detalles del porqué y el cómo son lo realmente macabro.

El prometido se percató que en la habitación había un par de tenis de hombre en color rojo, el problema es que el no los reconoció como propios y entonces llegó a la conclusión de que otro estaba en su lugar. Fue así como una simple foto que pretendía cautivar a un hombre, terminó por abrirle los ojos para darse cuenta de la supuesta infidelidad de su mujer, por lo que le exigió el divorcio. Para ver el video pulse AQUÍ .

Suegra sigue a su nuera hasta motel y la agarra con las manos en la masa (VIDEO)

Una mujer persiguió hasta un motel a su nuera para exhibir su infidelidad. En un video difundido en redes sociales se puede ver cómo la mujer le reclama a la jovencita, ella le contestó que sólo fueron a platicar. Pero al no saber qué responder se echa a llorar frente a su suegra. Al parecer no solo los hombres hispanos no son los únicos infieles, muchas mujeres también lo son.

En las imágenes se observa cómo la mujer entra a habitación, donde se encuentra ‘Karina’ junto a un hombre semidesnudo. Pero lo peor de todo, es que ‘Karina’ estaba a punto de contraer matrimonio: “Te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tú hagas esto, qué vergüenza; tú llegaste a nuestra casa y te hemos dado todo”. Al parecer esto ocurrió en Ecuador. Para ver el video pulse AQUÍ.