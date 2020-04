Notan a una mujer semidesnuda en casa del periodista español Alfonso Merlos

El periodista hacía una videollamada para el programa “Estado de Alerta”

La mujer sería Alexia Rivas, quien se desempeña como reportera

Captan supuesta infidelidad del periodista español Alfonso Merlos mientras hacía una videollamada para el programa “Estado de Alerta” con Alexia Rivas

Según prensa de la farándula española, la mujer sería Alexia Rivas, quien se desempeña como reportera, y se dice que Alfonso Merlos mantiene una relación con la periodista Marta López desde 2019.

El video, de apenas unos cuantos segundos de duración y que está disponible en el canal de YouTube de Marca, tiene hasta el momento más de 700 mil vistas y se puede ver al periodista Alfonso Merlos mientras hacía una videollamada para el programa “Estado de Alerta” para dar su punto de vista sobre la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Según informó Antena 7, cuando se le consultó a Marta López sobre este video, dijo que “es una situación muy desagradable, sé quien es perfectamente esa mujer”.

Por su parte, Alexia Rivas expresó lo siguiente: “Claro que he hablado con él (el periodista Alfonso Merlos). Estamos bien los dos, estamos muy tranquilos. Estamos muy contentos”.

Después de permanecer en silencio por varios días, Alfonso Merlos apareció en El programa de Ana Rosa, donde participó en un debate sobre la responsabilidad de los padres en el confinamiento, según reportó El Español.

Más tarde, el periodista dijo: “Estoy disgustado porque, en un país en el que tenemos tantos muertos, que te levantes y tu vida sea el centro de atención es verdaderamente incómodo”, además de afirmar que está “sereno y fuerte”.

También, se dio tiempo para aclarar lo que sucedió en esa videollamada en la que usuarios captaron a una mujer semidesnuda en su casa y que no era su novia:

“Lo que tengo que decir es que durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita que ha trascendido públicamente”, y sobre Marta López, comentó: “He hecho todo lo posible por cuidarla, protegerla y ayudarla en muchas cosas”.

El periodista no desaprovechó la oportunidad para ofrecerle una disculpa:”Si ella siente que no lo he hecho bien y que he tenido actitudes que no han sido honestas o leales, no me duelen prendas de pedirle disculpas. Mi actitud tenía como causa el no hacer daño a una persona”.

Así enfrentó la pareja oficial al conductor tras enterarse de la infidelidad.

Además, sobre las críticas que ha recibido por no hacer caso del confinamiento por el coronavirus, el periodista Alfonso Merlos fue contundente: “Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa”, aparte de confesar que Alexia Rivas ahora vive con él y tampoco ha infringido las normas:

“Tiene un permiso como periodista, se desplaza a su lugar de trabajo y vuelve a su residencia”.

Para finalizar, a la pregunta de Ana Rosa de que si actualmente está soltero, el periodista dijo: “por supuesto que sí”, por lo que las críticas no se hicieron esperar. “Me encanta la doble moralidad de esta gentuza”, “Jod… ¿y este es el que va dando clases de moral a todos?”.

Archivado como: Infidelidad Alfonso Merlos con Alexia Rivas