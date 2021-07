Ella subtituló el video: “No juzgues y sí, #hotwife #sharingiscaring”, sin embargo, a pesar de la declaración de la mujer, no se sabe si es verídico lo que propone o solo se trata de una broma, sin embargo, ya causó efecto en las rede sociales.

Infidelidad mamá e hija. En una clara infidelidad, a través de un video de Tik Tok, una joven presume que para tener contento a su esposo, deja que juegue con su mamá, hablando referente a tener sexo, por lo que causó controversia con los usuarios porque deja entrever que son swingers, personas que comparten parejas , de acuerdo a una publicación en el portal de The Sun .

Otras personas dudaron de la veracidad del video y pusieron en tela de juicio que realmente la mamá de la joven se acostara con su esposo, pero eso no fue suficiente para que el video fuera uno de los más vistos de la red social.

Infidelidad mamá e hija: ¿DESCUBREN LA VERDAD?

A manera de comentario sarcástico, una persona lanzó la siguiente pregunta: “¿Dónde está tu papá? ¿Está jugando contigo?”, “Qué madre quiere hacer esto, esto es enfermizo”, “¿Qué esta diciendo ella?, “espero que esté bromeando, esto es muy triste. No es una broma graciosa”.

Otras persona dijeron que ella no es su mamá sino una amiga y que no está casada, al parecer varias personas la conocen y desmintieron este video, y no se trata de una infidelidad entre madre e hija, pero tampoco se confirmó ni desmintió.