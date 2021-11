Si eres una mujer sexualmente activa, probablemente pasaste parte de tu vida adulta aterrorizada con la idea de tener que lidiar con un embarazo no deseado. Los años pasaron rápido y al final estás lista para tener un bebé. Esperas que todo vaya según lo planeado… tienes sexo, esperas un par de semanas, te haces la prueba y ¡tachán! Estás embarazada… Eso es lo que pasa en las películas, después de todo. Excepto que muy frecuentemente es un poco más complicado que eso. En realidad es bastante difícil quedar embarazada. Se necesitan un montón de cosas para conseguir tener un bebé. ¿Por qué no te dijeron eso en la clase de salud? Según la National Survey of Family Growth 2006-2010 llevada a cabo por el CDC, “una de cada ocho parejas tiene problemas para conseguir un embarazo o mantenerlo”. ¿Qué pasa? ¿Qué causa la infertilidad y cómo saber si es el caso?

Alrededor de un tercio de la infertilidad se atribuye a la mujer, pero ellas no son las únicas que pueden experimentar problemas reproductivos. Los hombres pueden tener muchos problemas en el tema de hacer bebés. El Dr. Joshua U. Klein, especialista en fertilidad, explica, “los problemas de esperma como el bajo conteo o o el esperma pobre, representa el 25% a 35% de las causas de infertilidad de las parejas infértiles”. ¿Tienes un problema para embarazarte y no estás segura de por dónde empezar? No estás sola. Primero hay que identificar el problema antes de que puedes buscar tratamiento. Aquí tienes 8 señales que pueden indicar infertilidad en los hombres: