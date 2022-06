La misteriosa grabación aparentemente es de una conversación de whats’ app pero no se sabe si Debanhi se refería a que había iniciado una carrera como modelo, lo que no se ha especificado por parte de los papás, pero quedaría perfecto con lo dicho por la supuesta joven, aunque no se sabe oficialmente si sea su voz o no:

¿No es ella o qué sucede?

Los comentarios de la gente en el supuesto audio de Debanhi aparecieron: “Si es la más hermoso que escuche, su voz es tan dulce y angelical”, “Tu nunca le hiciste mal a nadie, tu único error fue confiar en unas personas que te fallaron”, “tenía una voz muy dulce”, “Eras una princesita hermosa pero Dios se encargará de hacerte justicia”, “que te hicieron Debanhi querida, una voz y una niña hermosa hasta en la Argentina hemos sufrido por ti preciosa esa voz de niña buena”.

Pero otras personas aseguraron que el audio no se trata de la voz de Debanhi, sino de otra chica: “de donde sacaron ese audio”, preguntó una persona, pero de pronto otra respondió: “Ese audio no es ella, es @AriGameplays hace años”, “Creo que solo su padres podría confirmar si es ella o no su voz”, “No es Ari”, “Es lo que digo que no es ella, ah pero se aferran que qué linda voz tenía y que que angelical voz, ella de verdad la tenía, esta no es ella”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL SUPUESTO MENSAJE DE DEBANHI.