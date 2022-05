Debanhi bailando : tenía toda la vida por delante

Antes de saberse de su terrible muerte ¿o asesinato? Cuentas de TikTok como la de @dome.miflorecita27 publicaron su apoyo a la familia de Debanhi tomando unas imágenes de la chica mexicana y de fondo utilizando un triste audio sobre una presunta víctima de feminicidio ¿será que vaticinaba lo que le sucedía a la chica de 18 años?

“Si mañana no regreso, búsquenme por todas partes, tal vez me perdí en un Museo de arte, si mañana no regreso búsquenme en el cielo, me verás en las estrellas, en Saturno y tus anhelos, si mañana no regreso cuida mucho a mis personas, que no lloren demasiado, abrázalas si se desmoronan, si mañana no regreso quémenlo todo por mi, te prometo que luché así siempre yo viví, no sé qué va a pasar, no sé si mi historia podré contar pero si mañana no regreso ayúdame a cambiar a esta sociedad que por ser mujer, un día me llegó a matar…”, finaliza el audio con el video.