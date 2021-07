Tras esta dolorosa ruptura, Toni Costa y Adamari López decidieron tomar caminos diferentes, sin embargo, eso no impidió que se reencontraran en uno que otro viaje, en el, en compañía de su hija Alaia, irían a visitar a los padres de Toni a su natal España, ante esto, el bailarín confesó en ese momento que tanto su familia como Adamari López continuaban llevando una muy bonita relación a pesar de la reparación.

En sus historias de Instagram, las cuales fueron recuperadas por el portal People en español , el ex de Adamari López “viajó al pasado” y habló de todo un poco, dándole un pequeño recorrido a sus más de un millón de seguidores por sus lugares favoritos, contando varios de sus recuerdos, y los que alguna vez lo hicieron feliz, revelando que en estos momentos tuvieron muchísima más fuerza. Archivado como: Toni Costa confesión

“Estoy llegando a mi barrio donde yo viví 18 años, os enseño mi colegio aquí, el Ave María, yo vivía abajo en un edificio y aquí había como una senda e iba andando. También habían unas vías del tren que están por debajo”, comenzó a narrar el ex de Adamari López, Toni Costa a través de sus historia en redes sociales.

Ante esto, seguidores del portal le pedían a Toni Costa que lo mejor que debería de hacer es olvidarse ya de Adamari López y continuar con su vida a lado de su hija Alaia López, ¿será que los seguidores le piden que se quede definitivamente en España y ya no regrese a Estados Unidos? Archivado como: Toni Costa confesión

Ante esta confesión sobre el pasado de Toni Costa, seguidores del portal reaccionaron, sin embargo dejaron de lado las anécdotas que el Español contó durante sus redes sociales y sacaron a relucir a su ex pareja Adamari López, argumentando que debería de olvidarse de ella y conseguir una nueva novia: “Búscate una de 25 y le das una cachetada con guante blanco”, comenta un seguidor.

En primer lugar, se puede ver a la simpática niña mientras recibe una limpieza y masaje facial de lo más contenta, ya que su alegría es contagiosa. Aunque no se observa a la conductora de Hoy Día, se escucha claramente su voz, al mismo tiempo que explica que es lo que le están haciendo a su hija. Archivado como: Toni Costa confesión

En esta misma publicación, segundos después, se observa a Toni Costa confesar que le había guardado “el parque” solo para su hija Alaïa, quien disfrutó al máximo los juegos del lugar, pero no tanto él, ya que está “agachado y con la espalda partida”. Archivado como: Toni Costa confesión

“Es una pena por la niña, pero juntos no están. Engañando a la gente y hasta un ciego se da cuenta”, “A lo mejor estaba enfermo y como en estas cosas ellos sin son privados no lo dieron a saber”, “Siempre que anuncian un video salen separados y ´pel solo con la nena! Creo que aquí está pasando algo! Aparte de eso ni ella lo menciona a él ni él la menciona a ella”.

No pasó mucho tiempo para que los usuarios reaccionaron a este par de videos, incluso algunos de ellos mostrando su preocupación por una posible separación entre Adamari López y Toni Costa: “Adamari tiene tremendo ser humano, ojalá permanezcan juntos, nadie es perfecto”. Archivado como: Toni Costa confesión

Las reconocen que no descuidan a su hija

Cuando parecía que las reacciones a este video habían llegado a su fin, no fue así: “Videos por separados. Algo pasa, ojalá si están pasando por alguna situación difícil la logren superar. Los hermoso es que ambos son increíbles con su nena”. Archivado como: Toni Costa confesión

"Allí lo que veo son 2 persona separadas, con un papá dedicando tiempo a su hija fuera de casa", "Se vendían como la pareja perfecta y honesta, nada qué ver, nunca me creí esa farsa. Ahora Toni dice que no le hagamos caso a las redes y ella no habla. Toni parecía más un amo de casa que su pareja".