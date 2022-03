Pero los usuarios de esta red social no se lo tomaron nada bien: “¿Y la van a meter virtualmente a la cárcel?”, “¿de forma virtuaaal? ¡Jajaja eso no es entregarse!”, “no se entregó solo tuvo audiencia vía ZOOM, eso no es entregarse” y así más comentarios sobre la reaparición de Inés se hicieron presentes.

Negó las acusaciones

Estando más presentes las acusaciones hacia Inés Gómez Mont, la presentadora de televisión subió a una serie de imágenes en Instagram con un mensaje hacia sus seguidores que negaba las acusaciones que los medios de comunicación dieron a conocer sobre que tenía conexiones con el crimen organizado.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, escribió Inés en Instagram.