De acuerdo con su comunicado, Inés Gómez-Mont aseguró que las autoridades le estaban imputando más cargos en su contra: “He sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra”, tras esto la conductora comentó que esos acuerdos ya habían sido aclarados con el SAT y que no entendía por qué estaba pasando esto: “Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON”.

Vaya que las cosas no han ido nada bien para la conductora mexicana Inés Gómez Mont, y es que desde que se le imputaron varios cargos por lavado de dinero, los cuales suman una cifra de más de 2 mil 950 millones de pesos, los problemas se complican aún más, ya que se dio a conocer por la misma Inés que será ingresada a una cárcel de máxima seguridad.

En el segundo punto la también modelo mexicana aseguró que toda esta persecución se debe a que las autoridades quieren que sea también juzgada y condenada de manera pública: “El 10 de septiembre de 2021, autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha. Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública”.

Posteriormente a esto, la presentadora de televisión mexicana enlistó los tres puntos destacados por la prensa. En el primero habló del Procurados Fiscal, quien a palabras de Inés Gómez-Mont solo busca crear una persecución en su contra, afirmando que él no tenía ninguna orden autorizada de hacerlo: “El señor Carlos Romero Aranda inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra”.

“El Juez Zeferín Hernández, quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad”.

Sin embargo el tercer punto fue el que más causó nerviosismo en Inés Gómez-Mont, ya que la presentadora de televisión informó que un juez había ordenado que ella y su esposo fueran llevados a una prisión de máxima seguridad, y a pesar de que no informó cual era, el portal SDP Noticias afirmó que se trataba del penal del Altiplano, en el Estado de México:

“Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas”, informó en su comunicado oficial publicado en la madrugada de este 14 de octubre. COMUNICADO AQUÍ

Las vueltas que da la vida. La actriz mexicana, Érika Buenfil reacciona a los problemas que tiene Inés Gómez Mont ante la justicia y envía contundente mensaje, recordando la vez en que la conductora confesó en exclusiva para Tv Azteca quién era el padre del hijo de la actriz, algo que “ella no tenían ningún derecho de revelar”.

Y es que a pesar de que muchas celebridades han dado su apoyo a la conductora, una de las actrices que no se quedaron calladas fue Érika Buenfil, quien no dudó en sacar un problema que tuvo con Inés Gómez Mont en el pasado, cuando ella reveló, sin el consentimiento de la protagonista, el nombre del papá de su hijo Nicolás.

En la publicación, la actriz de novelas mexicanas escribió lo siguiente: “Mi hijo es de Ernesto ¿pero ella? Está prófuga. Creyó que me hacía daño, solo se adelantó sin derecho de hablar. Allá dónde anda”, reaccionó Erika Buenfil ante los problemas que actualmente enfrenta Inés y su esposo ante la justicia.

Recuerda el problema que tuvo con la conductora

Como se mencionó unas líneas atrás, fue en el año 2008 cuando la conductora de espectáculos, Inés Gómez Mont, revelaba en exclusiva para el programa de Ventaneando que el papá del hijo que esperaba Érika Buenfil, Nicolás, era hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Jr., algo que conmocionó no solo al público sino también a la actriz mexicana, debido a que no tenía pensado revelar esa noticia: “El hijo de Erika Buenfil, Nicolás, es del señor Ernesto Zedillo Jr.”

Ante esto, la cuenta de @chamonic3 comenta que esta información se la contó la esposa de Ernesto Zedillo Jr. a Inés, quien era en ese momento su amiga: “Inés se justificó al decir que era un favor que le pidió su amigo Ernesto y su esposa Rebeca, ‘a quien considero como mi hermana, y lo hicieron a través de mí para que se diera a conocer de la mejor manera posible”. VIDEO AQUÍ