"Octavio tenía 10 años y nosotras estábamos cumpliendo 15. Aún recuerdo que no queríamos tener chambelanes por qué sabíamos que al mejor chambelán lo teníamos en casa y era él, sin duda le encantó la idea y se comprometió para ser el mejor chambelán.", escribió Bertha en su perfil de Instagram donde posteó las imágenes.

"Tus padres fueron muy afortunados al tenerte como hijo y a unque nos cuesta entender que ya no estás físicamente, siempre vas a estar en cada momento , en cada recuerdo, en cada palabra, en cada día vivido. El cielo es hermoso desde que ya eres parte de el.", finalizó Bertha en el post que compartió a través de Instagram .

La hermana del joven, aseguró que se sentían sumamente afortunados por el tiempo que habían compartido alrededor de Octavio, pero que aún les costaba entender el por qué ya no estaba físicamente. La joven, destacó que con las fotografías siempre lo iban a recordar y era el claro ejemplo de que su recuerdo perduraría.

Ataviado con una gorra negra, una playera blanca con mangas negras y pantalonera gris, se puede ver a Octavio Ocaña minutos antes de su muerte, muy sonriente con dos chicas fanáticas de Vecinos, sin embargo surgió una duda de la fecha de las imágenes porque el actor no traía su emblemática sudadera fosforescente al momento en que sucedió la tragedia.

“En estas fotos muchos de ustedes van a decir que no trae la sudadera fosforescente, efectivamente él se la puso después, esto avala el texto que en exclusiva antes les habíamos presentado porque mucha gente trató de desacreditar este texto y él se paró ahí, el local donde estas fans le piden estas fotos y él y sus acompañantes compraron las chelas, o sea las cervezas”, asegura la periodista.

Otra mujer vio pasar a Octavio Ocaña el día de la muerte del actor de Vecinos

Una chica de nombre Bethza, entrevistada por los conductores de Chisme no Like, aseguró que el día de la muerte del actor, también lo vio pasar en su camioneta: “Yo lo vi pasar, era más o menos medio día, cuatro o cinco horas antes de la persecución, no lo vi tomando, ni haciendo nada indebido”, manifestó la chica que trabaja en Azteca México y lee las cartas.

“Él exige justicia, está muy dolido, él piensa que está preocupado por un niño y por su pareja, un niño más o menos de 4 a 6 años y él necesita estar con el niño, necesita descansar, oración, él piensa que todo lo que trabajó se está yendo a la basura y hay alguna intervención muy grande que a mi no me parece justo y por eso exige justicia y sí va haber pero se va a tardar… pero no está descansando”, aseguró la mujer vidente.