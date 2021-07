Si los inmigrantes indocumentados no presentan las pruebas necesarias, no se justificaría la remoción de la orden de deportación. “Las declaraciones generales, sin evidencia corroborativa que documente la causa de la tardanza, son insuficientes para establecer circunstancias excepcionales que justificarían la reapertura del proceso de deportación”, dijo la junta.

“No nos importa por qué llegó tarde”

“El universo de posibles razones para emitir una orden en ausencia se ha limitado al menos un poco, me gustaría pensar, por la decisión en mi caso de hoy porque instruye a un juez de inmigración a considerar otros factores también”, dijo Farhad Sethna defensor de la inmigrante.

El abogado dijo que los jueces de inmigración no deben “simplemente considerar ciegamente que alguien llegó tarde y no nos importa por qué llegó tarde”, de acuerdo con Law360. Esta no es la única buena noticia que ha llegado para indocumentados en los últimos días.