Texas toma medidas

“Debido a que el gobierno federal no está respondiendo a estos peligros, Texas está tomando medidas para proteger la frontera y mantener seguras nuestras comunidades”, añadió. Por su parte, el coronel del DPS de Texas, Steve McCraw, aclaró que sus oficiales no arrestan a los indocumentados sino que los refieren a los agentes de CBP. No obstante, DPS sí arresta a los traficantes de personas, precisó.

McCraw ahondó que el Departamento está identificando a los contrabandistas que se niegan a abandonar el estado y portan armas abiertamente en suelo de Texas, al tiempo que anuncian en medios sociales como TikTok “trabajo” para que personas de San Antonio y Houston se involucren en la trata de personas.