Texas anunció fuertes medidas fronterizas y prometió que habría más

El gobernador Greg Abbott dijo que los policías estatales empezarían a detener e inspeccionar los vehículos comerciales que crucen la frontera

Abbott también amenazó amenazó con enviar a migrantes indocumentados a Washington DC

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el miércoles 6 de abril nuevas órdenes que serán implementadas en la frontera de Estados Unidos con México y prometió que habrá más, mientras exfuncionarios del gobierno de Donald Trump lo presionan para que declare una “invasión” y otorgue a los policías estatales y a los miembros de la Guardia Nacional la autoridad para expulsar a los migrantes.

El gobernador republicano no ha dicho si apoya ese concepto, el cual, según los expertos constitucionales, es jurídicamente dudoso, casi sin precedentes, y casi seguramente enfrentaría impugnaciones judiciales, de acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press.

Gobernador de Texas anuncia fuertes medidas

Pero por ahora, Abbott dijo que los policías estatales empezarían a detener e inspeccionar los vehículos comerciales que crucen la frontera, lo que reconoció reducirá “drásticamente” la velocidad del tránsito vehicular cerca de los puertos de entrada.

También anunció que se ofrecería el servicio de autobuses fletados que lleven a los migrantes que así lo deseen a Washington D.C., en una indirecta al presidente Joe Biden y al Congreso, a quienes Abbott ha criticado por no tomar las medidas suficientes.