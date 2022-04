Específicamente, la ley explica que esos inmigrantes no tuvieron la oportunidad de decidir “a sabiendas, inteligentemente y voluntariamente” si se declaraban culpables o no de las acusaciones en su contra.

Impulsada por la senadora estatal Julie Gonzáles y por la representante estatal Kerry Tripper, ambas demócratas, la ley reconoce que ciertos inmigrantes (principalmente, pero no únicamente, indocumentados) acusados de delitos menores o contravenciones no recibieron información adecuada de sus abogados sobre las consecuencias de declararse culpables.

Más concretamente, las actuales leyes federales requieren que los abogados “informen a sus clientes de las consecuencias migratorias de declararse culpables”. A la vez, “muchos acusados no ciudadanos reciben asesoría legal inadecuada”, lo cual significa “privarlos injustamente de oportunidades para defenderse”.

Por eso, la nueva ley permite que esos inmigrantes pidan a la corte correspondiente la anulación de esa declaración de culpabilidad. Esa opción surge, dice la ley, de leyes federales vigentes y decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que exigen que se les informe a los no ciudadanos sobre “elementos relevantes de las leyes de inmigración”.

Se evitaría la deportación de indocumentados

Pero hasta ahora no existía una forma para que los inmigrantes que se declararon culpables de delitos menores (robo de mercadería, desorden en la vía pública, ingreso no autorizado a una propiedad) retirasen su declaración de culpabilidad. Si esa declaración se anula, ya no se activa el proceso de deportación.

La nueva ley se aplica sólo a aquellos delitos no violentos habitualmente resueltos en cortes municipales o de condado, y excluye todos los delitos violentos y delitos federales. Archivado como: Ley a favor de indocumentados en Colorado.